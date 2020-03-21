Ксения Собчак обвинила Канделаки в наживе на пандемии





Защитные маски для лица, медицинские перчатки и антисептики для рук исчезли с прилавков российских аптек ещё до того, как был зарегистрирован первый российский случай заражения новой инфекцией. Многие фирмы сейчас тратят много сил для закупки этих продуктов или произведения собственных.Недавно бренд Ansaligy, который принадлежит известной телеведущей Тине Канделаки, пополнил свой ассортимент защитным гелем для рук и гигиеническими масками для лица.Смущает только то, что за 1 000 рублей можно приобрести комплект, включающий 5 масок. На подобный факт отреагировала Ксения Собчак на своей странице в социальной сети. Она спросила подписчиков, как можно назвать человека, наживающегося во время паники и волнений, а также отметила двадцатикратную разницу в стоимости аптечных масок и продающихся на сайте Канделаки.Тина Канделаки в ответ напомнила, что большая наценка во время дефицита не редкость, а также укорила Ксению, что та не является производителем.