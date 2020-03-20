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В пик эпидемии Коми будет обеспечена защитными масками и костюмами

Уже в ближайшее время Сосногорская швейная фабрика начнёт выпускать первые партии защитных масок и костюмов, которые будут использоваться для предотвращения распространения COVID-19. В первую очередь продукция фабрики будет передана для защиты медицинских работников, а также сотрудников коммунальных служб, которое проводят дезинфекцию общественных территорий и общественного транспорта.

Как заявил директор Сосногорской фабрики Дмитрий Кологривый, уже запущено производство 10 тысяч первых защитных комплектов. За следующие три недели ожидается производство в общей сложности 20 тысяч костюмов и 30 тысяч масок. При этом, руководитель предприятия уточнил, что в начале апреля Министерством торговли РФ будут определены приоритетные направления, куда будут поставляться защитные комплекты.
В пик эпидемии Коми будет обеспечена защитными масками и костюмами

По словам Кологривого, до конца апреля фабрика выпустит до 25 тысяч костюмов и до 10 миллионов единиц защитных масок. На данный момент вся необходимая документация подписана, продукция ожидает сертификации.

Следует отметить, что запуск производства масок и костюмов на Сосногорской фабрики был инициирован во время заседания межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Глава Коми Сергей Гапликов сделал акцент на том, что правительству республики необходимо в кратчайшие сроки создать дорожную карту противодействия COVID-19 и привлечь к этому процессу местные предприятия. Таким образом, в ближайшее время швейная фабрика нарастит своё производство в 2-2,5 раза и сможет обеспечить защитой не только Коми, но и другие регионы Российской Федерации.

На данный момент в РФ зарегистрировано более 250 случаев COVID-19. Эксперты предполагают, что в ближайшие недели ожидается пик эпидемии. В ряде стран уже ввели чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:49

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