В пик эпидемии Коми будет обеспечена защитными масками и костюмами





Как заявил директор Сосногорской фабрики Дмитрий Кологривый, уже запущено производство 10 тысяч первых защитных комплектов. За следующие три недели ожидается производство в общей сложности 20 тысяч костюмов и 30 тысяч масок. При этом, руководитель предприятия уточнил, что в начале апреля Министерством торговли РФ будут определены приоритетные направления, куда будут поставляться защитные комплекты.По словам Кологривого, до конца апреля фабрика выпустит до 25 тысяч костюмов и до 10 миллионов единиц защитных масок. На данный момент вся необходимая документация подписана, продукция ожидает сертификации.Следует отметить, что запуск производства масок и костюмов на Сосногорской фабрики был инициирован во время заседания межведомственного оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Глава Коми Сергей Гапликов сделал акцент на том, что правительству республики необходимо в кратчайшие сроки создать дорожную карту противодействия COVID-19 и привлечь к этому процессу местные предприятия. Таким образом, в ближайшее время швейная фабрика нарастит своё производство в 2-2,5 раза и сможет обеспечить защитой не только Коми, но и другие регионы Российской Федерации.На данный момент в РФ зарегистрировано более 250 случаев COVID-19. Эксперты предполагают, что в ближайшие недели ожидается пик эпидемии. В ряде стран уже ввели чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.