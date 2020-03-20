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Милана Тюльпанова заявила, что не намерена настраивать сына против его отца Александра Кержакова

Бывшая участница проекта «Холостяк» Милана Тюльпанова рассказала, что не намерена настраивать сына Артемия против отца Александра Кержакова. У пары довольно непростые отношения после развода, поскольку он закончился очередным скандалом.

Милания Тюльпанова и Александр Кержаков расстались в 2019 году и их отношения нельзя назвать дружескими. Ведущая воспитывает сына Артемия, который родился в браке с футболистом. Она признаётся, периодически ребёнок, которому скоро исполнится 3 года, интересуется, почему папы нет рядом и когда он придёт. В свою очередь, ей приходится отвечать, что он занят и редко может уделить им время.

Тюльпанова утверждает, при возникновении желания у бывшего супруга общаться с сыном по Skype она бы не возражала. Ведущая отмечает, что не намерена воспитывать в сыне негатив к отцу. Наоборот, она хочет, чтобы он сам по мере взросления формировал своё отношение к родителю. Также ей хочется научить его быть добрым, благородным и правильно относиться к женщинам.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:42

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