Тина Канделаки о появлении третьего ребёнка : "Мне хочется ещё раз стать матерью"

«В вопросах воспитания у меня позиция «всё можно». Я никогда не запрещаю детям то, что они хотят делать. У них всегда есть возможность выбора и мне, как родителю, важно, чтобы дети развивались. На данный момент я им говорю: «До 25 лет можете выбирать. К чему лежит душа, тем и занимайтесь, если передумали, можно обратить внимание на что-то другое», — рассказала журналистка.





Во время беседы с Региной Тодоренко Тина Канделаки сообщила, что является «неправильным родителем», так как разрешает своим детям практически всё. Телеведущая утверждает, лучшая стратегия в воспитании личности - это постоянно с договариваться и взаимодействовать, поскольку давление не самая лучшая для этого идея.Относительно вопроса о третьем ребёнка Канделаки сразу твёрдо отметила, что не отказывается от этой идеи. Однако у неё нет навязчивого состояния родить пока позволяет здоровье. При сложившихся обстоятельствах она не будет против пополнения в семье. «Мне хочется ещё раз стать матерью. Если получится, то какой смысл отказывать от такого подарка?» — заявила Тина Канделаки.