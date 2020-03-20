Звезда «Крепостной» Катерина Ковальчук: «Карантин принес планете пользу»

Катерина Ковальчук призналась, что она очень любит играть в игру «The Last of Us» на PS4. Эпидемия, которая охватила мир, очень напоминает актрисе события, разворачивающиеся в первой части игры. Поэтому, знаменитости страшно, но она старается увидеть и позитивные моменты. Например, в каналах Венеции вода теперь чистая и появились дельфины. Звезду «Крепостной» удивляет тот факт, как наша планета знает, что для нее необходимо в определенный момент времени. Актриса находится дома и постоянно размышляет о том, что люди в масштабах вселенной настолько маленькие, что им еще предстоит многому научиться у вселенной. Знаменитость назвала жителей Земли «звеньями одной цепи», без которых планета уже не сможет существовать. Но людям однозначно стоит задуматься над своим поведением и беречь друг друга.Также в Сети появлялась информация о том, что карантин привел к очищению воздуха в Италии и Китае. Кроме рыбы, появившейся в каналах Венеции, в это популярное ранее туристическое место вернулись лебеди. Поэтому, временную изоляцию жителей планеты можно назвать неоспоримым плюсом для экологии Земли.