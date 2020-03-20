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Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

В Италии за прошедшие сутки от заражения коронавирусом скончались 627 человек. Этот показатель стал самым большим результатом суточной смертности с момента начала эпидемии в стране.
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Как отметил руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли, следует понимать, что речь идет о людях, умерших с диагнозом коронавирус, а не именно от него, поскольку жертвами заболеваниями нередко становятся люди в большим количеством других хронических недугов, течение которых в этот момент обостряется. Примечательно, что ранее Италия уже обогнала Китай, который стал первым в мире эпицентром распространения инфекции, по общему количеству жертв COVID-19. По состоянию на данный момент в стране на Апеннинах с диагнозом коронавирус умерли уже 4032 человека. В то же время местные службы отмечают и резкий рост количества выздоровевших пациентов – теперь их насчитывается 5129 человек, причем, за сутки численность излечившихся пациентов выросло на 689.

Сейчас соответствующий диагноз подтвержден у почти 38 000 жителей Италии, за последние 24 часа данный показатель увеличился почти на 4,7 тысяч случаев. Днем ранее в полку зараженных прибыло примерно на 4,5 тысяч человек, в то время как прежде максимальный прирост зараженных составлял не более 3 тысяч человек в сутки.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:13

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