«Дело как закрыли, так и откроют заново»: Адвокат Жорин опроверг фиктивность болезни Заворотнюк из-за долгов
Известная актриса Анастасия Заворотнюк вот уже год как не появляется на публике, местоположение её не разглашается, а минувшим летом распространилась информация о её серьёзном заболевании, связанным с онкологией. Однако скептики выражают уверенность, будто бы артистка «исчезла» намеренно – чтобы не выплачивать многомиллионные долги, а её болезнь – фиктивная. Адвокат Сергей Жорин пояснил нелогичность подобных размышлений.
И действительно – недавно судебным приставам пришлось закрыть одно из дел против Анастасии Заворотнюк из-за того, что не представляется возможным установить её местоположение. После этого вышеупомянутые скептики укрепились во мнении насчёт фиктивности болезни актрисы. Однако Сергей Жорин не видит в таком поступке со стороны артистки смысла, ведь как только она снова появится, расследование вполне могут возобновить.
И действительно – недавно судебным приставам пришлось закрыть одно из дел против Анастасии Заворотнюк из-за того, что не представляется возможным установить её местоположение. После этого вышеупомянутые скептики укрепились во мнении насчёт фиктивности болезни актрисы. Однако Сергей Жорин не видит в таком поступке со стороны артистки смысла, ведь как только она снова появится, расследование вполне могут возобновить.
«Дело в действительности могут закрыть при условии таинственного исчезновения объекта судебного процесса. Однако в случае с Анастасией Заворотнюк это вряд ли сработает на её пользу, потому что как только она снова появится, дело можно будет возобновить всего лишь за один день», – пояснил юрист.