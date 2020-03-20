«Дело как закрыли, так и откроют заново»: Адвокат Жорин опроверг фиктивность болезни Заворотнюк из-за долгов

«Дело в действительности могут закрыть при условии таинственного исчезновения объекта судебного процесса. Однако в случае с Анастасией Заворотнюк это вряд ли сработает на её пользу, потому что как только она снова появится, дело можно будет возобновить всего лишь за один день», – пояснил юрист.





И действительно – недавно судебным приставам пришлось закрыть одно из дел против Анастасии Заворотнюк из-за того, что не представляется возможным установить её местоположение. После этого вышеупомянутые скептики укрепились во мнении насчёт фиктивности болезни актрисы. Однако Сергей Жорин не видит в таком поступке со стороны артистки смысла, ведь как только она снова появится, расследование вполне могут возобновить.