Топ-менеджер Microsoft показал новый дизайн Windows 10 и 10Х
Старший специалист по продуктам Microsoft Devices Панос Панай опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram небольшой красочный ролик, который приурочен к празднованию первого миллиарда активных пользователей операционной системы ОС Windows 10. Вместе с тем в ролике также показаны некоторые особенности дизайна будущей версии этой платформы, которая получит название ОС Windows 10Х.
На самом видео демонстрируется постепенная эволюция основных элементов пользовательского графического интерфейса самой системы в разных ее версиях, которые постепенно сменяются на новые – те, которые пользователи в скором времени вероятнее всего увидят на устройствах, которые смогут получить Windows 10Х. По данным экспертов, все показанные в ролике нововведения должны появиться как раз в момент выхода новой версии платформы, которая разрабатывается специально для устройств с двумя дисплеями. Разумеется, что впоследствии все эти графические элементы смогут перекочевать и в обычную Windows 10 новой сборки.
Когда именно будет представлена Windows 10Х, до сих по никто не знает. Впрочем, ближайшее масштабное мероприятие компании Microsoft должно состояться уже 30 марта. Не исключено, что именно в этот день разработчик и рассекретит свою программную новинку.
На самом видео демонстрируется постепенная эволюция основных элементов пользовательского графического интерфейса самой системы в разных ее версиях, которые постепенно сменяются на новые – те, которые пользователи в скором времени вероятнее всего увидят на устройствах, которые смогут получить Windows 10Х. По данным экспертов, все показанные в ролике нововведения должны появиться как раз в момент выхода новой версии платформы, которая разрабатывается специально для устройств с двумя дисплеями. Разумеется, что впоследствии все эти графические элементы смогут перекочевать и в обычную Windows 10 новой сборки.
Когда именно будет представлена Windows 10Х, до сих по никто не знает. Впрочем, ближайшее масштабное мероприятие компании Microsoft должно состояться уже 30 марта. Не исключено, что именно в этот день разработчик и рассекретит свою программную новинку.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:09