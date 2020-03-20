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Рэпер Джиган: «Я теперь крестный Давида»

Рэпер Джиган не перестает удивлять своих фолловеров странными постами и признаниями. Недавно артист, который лечился в реабилитационном центре, заявил, что он «крестный Давида», хотя на самом деле он является отцом месячного малыша.
Рэпер Джиган: «Я теперь крестный Давида»

В микроблоге Instagram Джиган опубликовал архивный снимок, на котором он запечатлен вместе с Тимоти Тьерни, Снуп Догом и Purple Miami. Эта фотография была сделана в феврале. Но подпись супруга Оксаны Самойловой ввела подписчиков в ступор. Джиган написал: «Я теперь крестный Давида official’s! Спасибо, крестный!». Поклонники так и не поняли, что знаменитость имел в виду. Снуп Дог стал крестным его сына или артист запутался, кем ему приходится Давид.

Несколько дней назад популярный рэпер поздравил сына с первым месяцем жизни. При этом, Джиган опубликовал видео, на котором запечатлено как он выкуривает сигару, а потом прыгает в бассейн. Фолловеры уже умоляют звезду ничего не публиковать во время рехаба, чтобы не провоцировать себя.

Многие поклонники наблюдают за конфликтом, который произошел в семье Джигана и Оксаны Самойловой. После того, как рэпер опубликовал видео, на котором он ругается матом и просит дочь принести ему выпивку, его отправили на реабилитацию в один из центром Майями. По словам артиста, у него диагностировали «биполярное расстройство».

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:13

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