Рэпер Джиган: «Я теперь крестный Давида»

В микроблоге Instagram Джиган опубликовал архивный снимок, на котором он запечатлен вместе с Тимоти Тьерни, Снуп Догом и Purple Miami. Эта фотография была сделана в феврале. Но подпись супруга Оксаны Самойловой ввела подписчиков в ступор. Джиган написал: «Я теперь крестный Давида official’s! Спасибо, крестный!». Поклонники так и не поняли, что знаменитость имел в виду. Снуп Дог стал крестным его сына или артист запутался, кем ему приходится Давид.Несколько дней назад популярный рэпер поздравил сына с первым месяцем жизни. При этом, Джиган опубликовал видео, на котором запечатлено как он выкуривает сигару, а потом прыгает в бассейн. Фолловеры уже умоляют звезду ничего не публиковать во время рехаба, чтобы не провоцировать себя.Многие поклонники наблюдают за конфликтом, который произошел в семье Джигана и Оксаны Самойловой. После того, как рэпер опубликовал видео, на котором он ругается матом и просит дочь принести ему выпивку, его отправили на реабилитацию в один из центром Майями. По словам артиста, у него диагностировали «биполярное расстройство».