Экс-участница «Дом-2» Клава Безверхова стала участницей шоу «Солдатки»





В этом абсолютно новом шоу его участницы смогут на себе прочувствовать, что такое армейская служба. Всего участниц будет 12 и одна из них - звезда «Дом-2» Клава Безверхова.По словам креативного продюсера Сергея Куваева, девушкам было достаточно тяжело адаптироваться к происходящему, и они не всегда понимали, где армейская жизнь, а где шоу.Стоит отметить, что проект создан совместно с Минобороны Российской Федерации. Девушки сами отказываются от всех благ в жизни только ради того, чтобы пройти через все испытания. Со временем даже их наставник им начинает казаться другом и помощником во всем.Сама Клава Безверхова же, скорее всего, решила принять участие в столь необычном проекте из-за того, что она рассталась с Никитой Уманским. Разрыв для красотки оказался болезненным, и чтобы хоть как-то сгладить его она решила отправиться в жесткие условия армейской жизни.