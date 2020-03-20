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Экс-участница «Дом-2» Клава Безверхова стала участницей шоу «Солдатки»

Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Клава Безверхова стала участницей нового шоу, которое в ближайшее время выйдет на ТНТ. Известно, что оно называется «Солдатки» и первый раз выйдет в эфир 29 марта.
Экс-участница «Дом-2» Клава Безверхова стала участницей шоу «Солдатки»

В этом абсолютно новом шоу его участницы смогут на себе прочувствовать, что такое армейская служба. Всего участниц будет 12 и одна из них - звезда «Дом-2» Клава Безверхова.

По словам креативного продюсера Сергея Куваева, девушкам было достаточно тяжело адаптироваться к происходящему, и они не всегда понимали, где армейская жизнь, а где шоу.

Стоит отметить, что проект создан совместно с Минобороны Российской Федерации. Девушки сами отказываются от всех благ в жизни только ради того, чтобы пройти через все испытания. Со временем даже их наставник им начинает казаться другом и помощником во всем.

Сама Клава Безверхова же, скорее всего, решила принять участие в столь необычном проекте из-за того, что она рассталась с Никитой Уманским. Разрыв для красотки оказался болезненным, и чтобы хоть как-то сгладить его она решила отправиться в жесткие условия армейской жизни.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 21:12

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