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Анастасия Решетова на фоне коронавируса начала продавать в своём салоне антисептики с наценкой

Модель и бизнес-леди Анастасия Решетова на фоне распространившегося по планете коронавируса и дефицита аптечных средств защиты решила продавать в принадлежащем ей салоне антисептики с наценкой. Такой поступок немедленно раскритиковали Instagram-подписчики избранницы рэп-исполнителя Тимати.
Анастасия Решетова на фоне коронавируса начала продавать в своём салоне антисептики с наценкой

Волна негатива со стороны фолловеров вынудила Анастасию Решетову объясниться, что она и сделала в разделе «Истории» соцсети Instagram. Модель заявила: люди из-за паники «выжили из ума», раз обвиняют её в какой-то «неэтичности». Возлюбленная Тимати акцентировала, что в первую очередь она – предприниматель, а не благодетель, у неё имеется собственное бизнес-дело, которое требует развития. Анастасия Решетова пояснила: дефицитный на сегодняшний день товар, а именно антисептики, она тоже брала по высокой цене, а потому логично, что и продавать вынуждена с наценкой.

В конце своего «послания» недовольным Анастасия Решетова подчеркнула: их никто не заставляет у неё что-либо покупать, а потому не стоит вмешиваться в её дела.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:14

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