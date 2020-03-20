Рэпер Джиган прокомментировал обвинения поклонников в употреблении наркотиков: "Это путь в никуда"
Рэпер Джиган решил прокомментировать обвинения поклонников в употреблении наркотических веществ. Недавно он провел прямой на своей странице Instagram, где ответил на все вопросы, интересующие фанатов.
Джиган перестал отмалчиваться и ответил хейтерам, обвиняющим его в злоупотреблении наркотиками. Исполнитель сообщил, что ничего не принимает и никогда этим не занимался. Также певец предупредил своих поклонников, что употребление веществ, изменяющих сознание, может спровоцировать летальный исход. «Я ничего не принимаю. Это путь в никуда, поскольку впереди только смерть и больше ничего, только тьма», - заявил артист.
Исполнитель довольно неоднозначно прокомментировал ситуацию, которая происходит в его семье. Изначально он рассказал, что в своём творчестве он выражает нежное отношение к супруге Оксане Самойловой и детям, а позднее сообщил принял решение о готовности взять фамилию жены. Он называл себя «Денисом Самойловым». Однако поклонники исполнителя не стали верить его словам. Независимые эксперты, комментируя сложившуюся ситуацию, также сомневаются в правдивости высказываний Джигана. Они утверждают, что артист имеет ярко выраженную наркотическую зависимость, и ему требуется лечение.
Джиган перестал отмалчиваться и ответил хейтерам, обвиняющим его в злоупотреблении наркотиками. Исполнитель сообщил, что ничего не принимает и никогда этим не занимался. Также певец предупредил своих поклонников, что употребление веществ, изменяющих сознание, может спровоцировать летальный исход. «Я ничего не принимаю. Это путь в никуда, поскольку впереди только смерть и больше ничего, только тьма», - заявил артист.
Исполнитель довольно неоднозначно прокомментировал ситуацию, которая происходит в его семье. Изначально он рассказал, что в своём творчестве он выражает нежное отношение к супруге Оксане Самойловой и детям, а позднее сообщил принял решение о готовности взять фамилию жены. Он называл себя «Денисом Самойловым». Однако поклонники исполнителя не стали верить его словам. Независимые эксперты, комментируя сложившуюся ситуацию, также сомневаются в правдивости высказываний Джигана. Они утверждают, что артист имеет ярко выраженную наркотическую зависимость, и ему требуется лечение.