Смартфон Huawei P40 Pro PE получит пентакамеру с датчиком Time of Flight





Внешняя камера буквально превзойдет все ожидания пользователей, поскольку 2020 год насыщен новинками конкурирующих с премиальными камерфонами из-за качества встроенной оптики на 4 или 5 модулей. Однако Huawei P40 Pro Premium Edition оснащен 6 сенсорными датчиками: основным на 52 Мп, широкоугольным на 40 Мп, телевиком на 8 Мп, перископным модулем с 10-кратным зумом и ToF, формирующим изображение на значительном расстоянии.Одним из главных преимуществ, информаторы считают автоматический расчет дальности и расстояний по технологии «времени полета» оптики Huawei P40 Pro PE. Благодаря ему, формируется дальностное изображение, подобное радиолокационным портретам, за исключением того, что для его построения задействован световой импульс вместо радиочастотного сигнала.Кроме того, ожидаемый флагман будет работать на высокопроизводительном процессоре Kirin 990 с мобильным модулем 5-го поколения с 12 Гб ОЗУ и возможностью расширения флэш-картой до 512 Гб.