Экс-участник проекта "Дом-2" Венцеслав Венгржановский снова женился





Сегодня один из самых популярных участников проекта "Дом-2" и шоумен Венцеслав Венгржановский связал себя узами брака. Для шоумена это третья женитьба, по приходу на реалити-шоу он смог обрести популярность и успел отправиться в ЗАГС вместе с Екатериной Токаревой. Тем не менее, сохранить брак надолго влюбленным не удалось, а потому они вскоре развелись. Затем шоумен признался, что решил испытать судьбу еще раз, но и и этот брак был несчастливым.Теперь же Венцеслав Венгржановский счастлив с новой избранницей Дарьей, несмотря на то, что у него, как оказалось, большие финансовые долги. Коллеги бывшего проектанта уже ждут его вместе с женой на проекте "Дом-2", ведь недавно таким же образом поступили Степан Меньщиков и Николай Должанский.