Врач из Коммунарки дал простые советы по борьбе с коронавирусом





Во-первых, нужно не паниковать, даже если появились первые признаки вирусной инфекции. Во-вторых, нужно особое внимание уделить пожилым людям и объяснить им, что соблюдать карантин обязательно. И последнее, необходимо четко следовать медицинским инструкциям, которые являются официальными.Оперативный штаб ранее сообщил о том, что в РФ зафиксировали 54 новых случая заражения SARS-CoV-2. Согласно статистическим данным, которые предоставила ВОЗ, всего в мире коронавирусом заразились более 210 тысяч человек.