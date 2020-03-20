Новая возлюбленная Прохора Шаляпина из Канады оформила на него 4 квартиры в Москве
Стали известны подробности романтических отношений певца Прохора Шаляпина и его новой возлюбленной, с которой он начал встречаться после расставания с экс-супругой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. С 40-летней миллионершей из Канады с российскими корнями артист провёл в Лос-Анджелесе новогодние каникулы, а недавно она приобрела в Москве 4 элитные квартиры и временно оформила их на избранника.
В целом покупка столичного жилья новой возлюбленной Прохора Шаляпина обошлась в 70 миллионов рублей. Вложиться в недвижимость владелице сети адвокатских компаний посоветовал исполнитель, но поскольку из-за ситуации с распространившимся по планете коронавирусом прилететь в РФ гражданка Канады не может, она временно оформила квартиры на артиста. Об этом в беседе с журналистами kp.ru рассказала подруга Татьяны (Клаудии Девис) Виктория Пасечникова. Собеседница издания предупредила бизнесвумен, что она может поплатиться за такую беспечность, но бесполезно.
В целом покупка столичного жилья новой возлюбленной Прохора Шаляпина обошлась в 70 миллионов рублей. Вложиться в недвижимость владелице сети адвокатских компаний посоветовал исполнитель, но поскольку из-за ситуации с распространившимся по планете коронавирусом прилететь в РФ гражданка Канады не может, она временно оформила квартиры на артиста. Об этом в беседе с журналистами kp.ru рассказала подруга Татьяны (Клаудии Девис) Виктория Пасечникова. Собеседница издания предупредила бизнесвумен, что она может поплатиться за такую беспечность, но бесполезно.
«Татьяна очень очарована Прохором и всецело ему доверят, никого не слушая», – отметила Пасечникова.