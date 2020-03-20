В США провели испытания планирующей гиперзвуковой ракеты





Летные эксперименты военной новинки проводились 19 марта на острове Кауаи (Гавайи). Новый блок пролетел до указанной точки поражения цели на сверхзвуковой скорости. За пуском следили специалисты американского агентства противоракетной обороны, полученные во время этих наблюдений данный будут использованы для последующих разработок в этом направлении. «Новое испытание стало очередным шагом к успеху, которым завершился летный эксперимент еще в октябре 2017 года, когда тестовому образцу удалось достичь стабильной гиперзвуковой скорости на целевой дистанции», - заявил руководитель стратегических программ американских ВМС вице-адмирал Джонни Вульф. По утверждению офицера, во время последних тестов блок было решено подвергнуть дополнительным нагрузкам, однако он справился и с ними.«Сегодня нам удалось проверить конструкцию блока, поэтому теперь мы полностью готовы к новой фазе в направлении создания и размещения собственного сверхзвукового ударного военного арсенала», - добавил Вульф.