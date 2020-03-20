«Ситуация остается удручающей»: Экономист Saxo Bank о ценах на нефть, глобальной экономике и рубле





По словам эксперта, в его банке не ожидают рецессии глобальной экономики в текущем году, но все-таки допускают некоторые экономический спад в ряде стран, особенно европейских. С начала месяца наблюдается крупнейших за последние годы обвал нефтяных котировок. Недавно стоимость нефти марки Brent рухнула ниже 25 долларов за баррель впервые с 2002 года, однако позднее немного отыграла позиции, вернувшись ближе к отметке в 30 долларов. Но даже это не вселяет оптимизма, уверен Дембик. «Полагаю, падение цен на энергоресурсы может не только продолжиться, но еще и довольно долго продолжаться. Многое будет зависеть от рыночной ситуации. Эпидемия COVID-19 привела к падению глобального потребления, что отразилось на спросе. Определенное давление оказывает и Саудовская Аравия, которая старательно завоевывает новые доли на рынке», - отметил экономист.При этом сильного обвала рубля эксперт не ожидает. По его словам, на данный момент российская финансовая система находится в значительно лучшем состоянии, чем еще несколько лет тому назад. «Во многом это можно записать в заслуги федерального регулятора. Разумеется, придется приложить еще много усилий, к примеру, чтобы справиться с проблемой невозвратных кредитов, с которой сталкиваются банки. Но в целом можно говорить о том, что все делается относительно правильно», - подчеркивает он. При этом Дембик подчеркивает, что динамика российского рубля в ближайшем будущем будет находиться в зависимости от глобальной ситуации, но до конца текущего года ЦБ РФ, скорее всего, сможет удержать курс доллара на уровне 75-80 рублей.