Apple iPad Pro на базе A12Z Bionic выйдет к концу 2020 года в случае успешной борьбы с коронавирусом
iPad Pro на базе A12Z Bionic дебютировал 18-го марта 2020 года и уже прошел испытание производительности на AnTuTu. Компания Apple сообщила, что планшет выйдет на мировой рынок продаж к концу года в случае успешной борьбы с коронавирусом.
Новинка 2020 года превзошла производительность предыдущей модели на 9% и набрала рекордные 712 218 баллов на тесте GPU. iPad Pro получил брендовый однокристальный процессор A12Z Bionic с ИИ-ускорителем Neural Engine, более известным как «нейронный движок». Для пользователей будут доступны две комплектации «яблочных» планшетов, которые будут отличаться исключительно диагональю сенсорных дисплеев на 11 и 12,9 дюйма и поддержкой мобильной связи. Также конструкция устройства предусматривает флэш-накопитель на один терабайт, встроенный LIDAR оптической системы и двойную камеру с сенсорами на 12 и 10 Мп.
Кроме того, ранее было известно о моделях только с 4G и LTE, однако сейчас компания Apple готовит мобильный модуль 5-го поколения – 5G, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами IMT-Advanced.
Старт продаж и выпуск Apple iPad Pro запланирован на конец 2020 года, но концерн Apple не исключает варианта, что пандемия коронавируса может внести свои коррективы.
Новинка 2020 года превзошла производительность предыдущей модели на 9% и набрала рекордные 712 218 баллов на тесте GPU. iPad Pro получил брендовый однокристальный процессор A12Z Bionic с ИИ-ускорителем Neural Engine, более известным как «нейронный движок». Для пользователей будут доступны две комплектации «яблочных» планшетов, которые будут отличаться исключительно диагональю сенсорных дисплеев на 11 и 12,9 дюйма и поддержкой мобильной связи. Также конструкция устройства предусматривает флэш-накопитель на один терабайт, встроенный LIDAR оптической системы и двойную камеру с сенсорами на 12 и 10 Мп.
Кроме того, ранее было известно о моделях только с 4G и LTE, однако сейчас компания Apple готовит мобильный модуль 5-го поколения – 5G, действующее на основе стандартов телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами IMT-Advanced.
Старт продаж и выпуск Apple iPad Pro запланирован на конец 2020 года, но концерн Apple не исключает варианта, что пандемия коронавируса может внести свои коррективы.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 20:50