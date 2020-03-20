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Роман Вильфанд объяснил, почему теплеет после дня весеннего равноденствия

Роман Вильфанд, который является научным руководителем Гидрометцентра, объяснил, почему теплеть начинает именно после весеннего равноденствия. Как отметил специалист, именно в этот период до поверхности нашей планеты солнечные лучи начинают доносить все большее количество энергии.

Поэтому, на повышение температурного режима оказывают влияние не только воздушные массы, но и действие лучей Солнца. Сегодня и завтра продолжительность дня будет такая же, как и ночи. На 20-21 марта пришелся день, когда происходит весеннее равноденствие. В полдень солнечные лучи располагаются прямо над экватором, а уже с субботы, 21 марта, они будут находиться на северной широте. В период равноденствия Солнце переходит к Северному полушарию от Южного.

По словам метеоролога Романа Вильфанда, солнечные лучи с каждым днем будут наполняться все большей энергией. Из-за того, что в зимний период светило пребывает над горизонтом невысоко, лучи вынуждены преодолевать длительный путь через атмосферу. В результате происходи их рассеивание, а летом им удается сохранять энергию.

Ранее Гидрометцентр сообщил о том, что на выходных жителей столицы ожидает снег и резкое понижение температурного режима. по словам метеоролога, «погоде пришлось взять недельный цикл».

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:35

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