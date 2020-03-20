Жасмин рассказала, что семья и творчество делают её счастливой
20 марта в мире отмечается Международный день счастья. В связи с данным праздником журналисты издания Teleprogramma.pro задали эстрадной певице Жасмин вопрос о самых важных составляющих её жизни.
По словам Жасмин, лично её счастливым человеком делают две вещи – семья и творчество, и в обеих сферах исполнительница сумела самореализоваться. С самого детства Сара Манахимова (настоящее имя) мечтала создать крепкую семью и воспитывать именно трёх детей. Сегодня артистка является успешной певицей, а также счастливой женой и матерью. Старшему сыну знаменитости Михаилу летом исполнится 23 года, дочери Маргарите – 8 лет, сыну Мирону сейчас – без месяца 4 года.
По словам Жасмин, лично её счастливым человеком делают две вещи – семья и творчество, и в обеих сферах исполнительница сумела самореализоваться. С самого детства Сара Манахимова (настоящее имя) мечтала создать крепкую семью и воспитывать именно трёх детей. Сегодня артистка является успешной певицей, а также счастливой женой и матерью. Старшему сыну знаменитости Михаилу летом исполнится 23 года, дочери Маргарите – 8 лет, сыну Мирону сейчас – без месяца 4 года.
«Моя семья и радость, приносимая мне моей творческой деятельностью, – это и есть счастье, и я благодарю Небеса за это», – рассказала Жасмин.