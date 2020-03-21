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В гардеробе Юлии Высоцкой есть джинсы 17-летней давности

Во время съемок YouTube-шоу Юлия Высоцкая призналась, что в ее гардеробе есть джинсы 17-летней давности, а также штаны, приобретенные еще до второй беременности. Жена Андрея Кончаловского рассказала, что у нее более десяти пар джинсов различных цветов.
В гардеробе Юлии Высоцкой есть джинсы 17-летней давности

Многие поклонники восхищаются стройной фигурой Юлии Высоцкой, которой может позавидовать любая молодая девушка. Несмотря на то, что в гардеробе знаменитости много брюк, хорошие джинсы е выбрать проблематично. Но если она приобретет удобную пару, то может их носить и не снимать. Кроме этого, джинсы помогают жене режиссера понять, в какой она форме сейчас. Например, у нее есть экземпляр, который куплен 17 лет назад, а есть брюки, приобретенные ее до второй беременности. Поэтому Юлия Высоцкая призвала не скупиться на хорошие и качественные джинсы, так как они могут служить своей хозяйке практически на протяжении все жизни.

Недавно ведущая кулинарной программы призналась в том, что очень боится стареть. Для того, чтобы отлично выглядеть в 46 лет, она прилагает значительные усилия. Юлия Высоцкая придерживается правильного питания, практикует ледяной душ и периодическое голодание.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 04:09

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