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Животные тоже болеют: Ученые рассказали о способах защиты питомцев от коронавируса

Домашние питомцы, как и их хозяева, тоже подвержены опасности заражения новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим ученые дали полезные советы, которые позволят обезопасить своих любимцев от болезни.
Животные тоже болеют: Ученые рассказали о способах защиты питомцев от коронавируса

По словам декана факультета «Биоинженерии и ветеринарной медицины» ДГТУ Алексея Ермакова, чьи слова приводит телеканал «360», люди подвергаются воздействию инфекции группы бета, в то время как их питомцы подвержены так называемому «альфа-коронавирусу». По словам специалиста, этот вид инфекции изучен мало, поэтому следует соблюдать определенные меры предосторожности и обратить внимание на рекомендации, которые по этому поводу дает ВОЗ. «Домашний питомец тоже может заразиться, но не всеми разновидностями коронавируса. Точнее говоря, COVID-19, который стал причиной пандемии, не несет никакой опасности для животных», - уверен российский ученый.

Ермаков при этом рекомендует пройти базовый курс прививок, чтобы обеспечить животному защиту от большинства недугов. Это очень важная процедура, кроме того, современные вакцины обладают поливалентностью, поэтому могут быть эффективными сразу от нескольких потенциальных заболеваний. Также специалист рекомендует владельцам котов и собак не употреблять мясо диких животных, тем более, что именно такой рацион многие эксперты сегодня винят в начале распространения коронавируса в КНР.

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Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:15

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