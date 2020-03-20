Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 получат чипсет Qualcomm Snapdragon 865





Прежде всего, сотрудникам XDA Developers удалось обнаружить кодовые имена проектов Samsung – Canvas и Winner2, которые означали флагманы премиальной серии Galaxy 2020. Поскольку концерн не раскрывал тайну производительного чипсета, информаторы могли только догадываться о функциональных возможностях смартфонов. Однако после детального анализа исходного материала ядер, наиболее вероятная версия об однокристальной системе Qualcomm подтвердилась.Как известно, Snapdragon 865 использует техпроцесс (последовательность) от Samsung на EUV 7 нанометров и является 64-битным SoC. Процессоры CPU объединяют восемь ядер Kryo Gold Cortex A77 с частотой 2.84 ГГц. Графический процессор Adreno 650 предусмотрен для увеличения базовой производительности на 17%. Таким образом, и Galaxy Note 20, и Galaxy Fold 2 вполне можно будет назвать лучшими флагманами брендовой серии за последнее десятилетие.Кроме того, разработчики XDA Developers нашли третье кодовое название неизвестного проекта – Zodiac. По их предположениям, возможно, загадочный материал имеет отношение к будущей модели Galaxy Z Flip.