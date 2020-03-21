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Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр продолжает мечтать о братике

Музыкальный продюсер Яна Рудковская разместила на своей странице в Instagram видеозапись 4-годичной давности, на кадрах которой её с фигуристом Евгением Плющенко сын Александр рассказывает о желании заботиться о младшем братике. Звёздная мама ребёнка отметила: он до сих пор мечтает об этом.
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр продолжает мечтать о братике

На архивных видеокадрах 3-летний Саша Плющенко заявляет, что «хочет малыша». Яна Рудковская задала сыну ряд вопросов и выяснила следующее: мальчика, которой получил бы имя Владимир, его старший брат катал бы в коляске, кормил молоком, пеленал, давал соску, научил прыгать и ходить. В посте к ролику музыкальный продюсер подчеркнула, что даже по прошествии четырёх лет её сын продолжает мечтать о том же.

Однако рождение ещё одного ребёнка в планы звёздной четы не входит. Прежде данный вопрос обсуждался в рамках съёмок автобиографичной программы «ЯнаСупер», но в дальнейшем эту тему в семье не затрагивали. Так что пока маленькому Саше приходится довольствоваться заботой о домашнем питомце – собаке по кличке Фифа. Звёздный наследник вместе с любимцем принимает участие в модных фотосессиях, а также посещает различные мероприятия.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 03:10

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