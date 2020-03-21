Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр продолжает мечтать о братике

На архивных видеокадрах 3-летний Саша Плющенко заявляет, что «хочет малыша». Яна Рудковская задала сыну ряд вопросов и выяснила следующее: мальчика, которой получил бы имя Владимир, его старший брат катал бы в коляске, кормил молоком, пеленал, давал соску, научил прыгать и ходить. В посте к ролику музыкальный продюсер подчеркнула, что даже по прошествии четырёх лет её сын продолжает мечтать о том же.Однако рождение ещё одного ребёнка в планы звёздной четы не входит. Прежде данный вопрос обсуждался в рамках съёмок автобиографичной программы «ЯнаСупер», но в дальнейшем эту тему в семье не затрагивали. Так что пока маленькому Саше приходится довольствоваться заботой о домашнем питомце – собаке по кличке Фифа. Звёздный наследник вместе с любимцем принимает участие в модных фотосессиях, а также посещает различные мероприятия.