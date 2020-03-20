Ученые выяснили, с чего начинаются метастазы раковых клеток





Как известно, лечение онкологии часто осложняется тем, что раковые клетки во время перемещения по организму, способны создавать новые очаги опухоли – метастазы. Большая часть клеток любого организма всегда связаны друг с другом с помощью так называемых межклеточных контактов, поэтому для начала перемещения раковой клетке предварительно приходится разорвать связь со своими «соседями». Но для этого клетка вынуждена существенно перестроить собственный внутренний каркас. Прежде было неизвестно, каким образом полностью сцепленные друг с другом и неподвижные клетки становятся мигрирующими. Специалисты НМИЦ онкологии им. Блохина из России сумели выяснить, как именно происходит этот процесс.Как оказалось, в этом процессе есть два основных момента. Прежде всего, отмечают ученые, в раковой клетке наблюдается дефицит белка EPLIN, что делает ее внутренний каркас менее жестким и более подверженным изменению. При этом, пагубное влияние на EPLIN оказывает еще один белок – EGF, который принимает непосредственное участие в заживлении ран, а также легко становится участником процесса метастазирования. Кроме того, элементы преобразованного цитоскелета (каркаса) могут быть использованы клеткой для дальнейшего движения. Подобный же процесс наблюдается при заживлении ран.Основываясь на полученных результатах, исследователи отмечают на то, что в будущем их работа поможет изучить новые способы профилактики метастаз.