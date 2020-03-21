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OUKITEL запустила глобальные продажи защищенного смартфона WP6 со скидкой 20%

Китайская компания OUKITEL объявила о старте глобальных продаж своего нового защищенного смартфона WP6. Кроме того, в честь дебюта новинки первым покупателям она будет доступна со скидкой в 20%.
OUKITEL запустила глобальные продажи защищенного смартфона WP6 со скидкой 20%

Новый смартфон отличается рекордной автономностью благодаря аккумуляторной батарее емкостью 10 000 мАч и оснащен тройным модулем основной камеры с максимальным разрешением главного сенсора 48 Мп. Кроме того, устройство защищено от пыли и влаги по продвинутому стандарту IP69K, при этом его стоимость составляет всего 199 долларов США. Несмотря на вспышку коронавирусной инфекции производитель обещает поставить новинку всем покупателям напрямую в указанные сроки. Отмечается также, что OUKITEL WP6 стал первым полностью защищенным смартфоном со столь мощной аккумуляторной батареей, при этом отличается одной из самых доступных цен в сегменте.

Гаджет оснащен 6,3-дюймовым дисплеем с тонкими рамками и разрешением 1080+. Из коробки пользователю доступны 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Работает данная модель под управлением энергоэффективного 12-нанометрового процессора Helio P70, что вместе с емкой АКБ позволяет ему работать от одного заряда до 750 часов в режиме ожидания и до 52 часов в режиме разговора. Кроме того, при просмотре видео на дисплее OUKITEL WP6, устройство выдержит примерно 25 часов беспрерывной работы.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 07:07

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