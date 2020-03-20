Главный вирусолог Германии Лотар Вилер заявил, что коронавирус намного опаснее гриппа





Лотар Вилер рассказал, что коронавирус является очень опасным заболеванием, которое чаще всего проходит в тяжелой форме, и легче передаётся от человека к человеку. "Данным недугом можно очень быстро заразиться. Часть людей, у которых оно проходит в тяжелой форме, намного выше, чем при гриппе, процент пациентов в группах риска, нуждающиеся в вентиляции легких, значительно больше, и доля людей, умирающих от последствий этой болезни, гораздо выше", - сообщил Вилер."На данный момент у нас есть очень большая проблема. Нам стоит бояться, что мест для искусственной вентиляции легких начнёт не доставать. Коронавирус намного сложнее и может затронуть большое количество людей", - предполагает Вилер. Он утверждает, что людям стоит уже сейчас "взглянуть в глаза реальности". На данный момент в Германии количество зафиксированных случаев заражения превысило 13 тыс., от последствий заболеваний умерли 46 немцев.