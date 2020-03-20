Главный вирусолог Германии Лотар Вилер заявил, что коронавирус намного опаснее гриппа
Глава Института вирусологии имени Роберта Коха в Германии Лотар Вилер заявил о высокой скорости распространения коронавируса. Он также отметил, что новый вирус является намного опаснее, чем грипп. Об этом сообщает портал ТАСС.
Лотар Вилер рассказал, что коронавирус является очень опасным заболеванием, которое чаще всего проходит в тяжелой форме, и легче передаётся от человека к человеку. "Данным недугом можно очень быстро заразиться. Часть людей, у которых оно проходит в тяжелой форме, намного выше, чем при гриппе, процент пациентов в группах риска, нуждающиеся в вентиляции легких, значительно больше, и доля людей, умирающих от последствий этой болезни, гораздо выше", - сообщил Вилер.
"На данный момент у нас есть очень большая проблема. Нам стоит бояться, что мест для искусственной вентиляции легких начнёт не доставать. Коронавирус намного сложнее и может затронуть большое количество людей", - предполагает Вилер. Он утверждает, что людям стоит уже сейчас "взглянуть в глаза реальности". На данный момент в Германии количество зафиксированных случаев заражения превысило 13 тыс., от последствий заболеваний умерли 46 немцев.
Лотар Вилер рассказал, что коронавирус является очень опасным заболеванием, которое чаще всего проходит в тяжелой форме, и легче передаётся от человека к человеку. "Данным недугом можно очень быстро заразиться. Часть людей, у которых оно проходит в тяжелой форме, намного выше, чем при гриппе, процент пациентов в группах риска, нуждающиеся в вентиляции легких, значительно больше, и доля людей, умирающих от последствий этой болезни, гораздо выше", - сообщил Вилер.
"На данный момент у нас есть очень большая проблема. Нам стоит бояться, что мест для искусственной вентиляции легких начнёт не доставать. Коронавирус намного сложнее и может затронуть большое количество людей", - предполагает Вилер. Он утверждает, что людям стоит уже сейчас "взглянуть в глаза реальности". На данный момент в Германии количество зафиксированных случаев заражения превысило 13 тыс., от последствий заболеваний умерли 46 немцев.
Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:45