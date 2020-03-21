Старшая дочь певицы Славы пережидает карантин во Франции

Пару месяцев назад дочь Славы полетела во Францию, так как хотела выучить язык. Вся семья Александры сейчас в России, а за любимыми котами по кличкам Чип и Чуча смотрит бабушка. 21—летняя девушка оказалась заложником обстоятельств и будет находиться в изоляции в чужой стране. Старшая дочь артистки рассказала, что в местных аптеках уже давно нет санитайзеров и масок. Александра не хочет рисковать своим здоровьем, поэтому она не поехала в аэропорт. Конечно, девушка скучает по родным, но считает, что лучше переждать карантин во Франции, так как добираться домой с тремя пересадками очень опасно. Дочь Славы назвала происходящее «историческим моментом» и призвала фолловеров беречь себя и близких людей.Александра родилась в браке певицы Славы и Константина Морозова в 1999 году. На данный момент возлюбленным артистки является бизнесмен Анатолий Данилицкий, которому она в 2011 году подарила дочь Антонину.