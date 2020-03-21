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Старшая дочь певицы Славы пережидает карантин во Франции

Александра, старшая дочь популярной певицы Славы, рассказала в своем микроблоге Instagram о том, что она вынуждена пережидать карантин во Франции. 21-летняя девушка расстроена, что не может вернуться на родину, так как границы страны закрыли минимум на месяц.
Старшая дочь певицы Славы пережидает карантин во Франции

Пару месяцев назад дочь Славы полетела во Францию, так как хотела выучить язык. Вся семья Александры сейчас в России, а за любимыми котами по кличкам Чип и Чуча смотрит бабушка. 21—летняя девушка оказалась заложником обстоятельств и будет находиться в изоляции в чужой стране. Старшая дочь артистки рассказала, что в местных аптеках уже давно нет санитайзеров и масок. Александра не хочет рисковать своим здоровьем, поэтому она не поехала в аэропорт. Конечно, девушка скучает по родным, но считает, что лучше переждать карантин во Франции, так как добираться домой с тремя пересадками очень опасно. Дочь Славы назвала происходящее «историческим моментом» и призвала фолловеров беречь себя и близких людей.

Александра родилась в браке певицы Славы и Константина Морозова в 1999 году. На данный момент возлюбленным артистки является бизнесмен Анатолий Данилицкий, которому она в 2011 году подарила дочь Антонину.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 01:10

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