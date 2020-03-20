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Беременная Кристина Ослина обеспокоена результатами анализов: "Повышенный уровень холестерина и нехватка белков"

Беременная жена телеведущего Андрея Черкасова Кристина Ослина за два месяца до родов стала переживать по поводу состояния своего здоровья. После очередного посещения врача звезда отметила, что у нее нехватка белков, а холестерин находится на повышенном уровне.
Беременная Кристина Ослина обеспокоена результатами анализов: "Повышенный уровень холестерина и нехватка белков"

В своем микроблоге в Instagram звезда поделилась с подписчиками своими опасениями. Кристина Ослина отметила, что на данный момент ее беспокоит только здоровье будущего малыша.
"Много вопросов про результаты анализов. Их я сдавала повторно уже на 29 неделе. В целом, все показатели хорошие — немного повышен холестерин, нехватка белка и, на удивление, у меня были повышены лейкоциты — важная составляющая иммунной системы", - написала Ослина.

Будущая мама жалеет, что не послушалась доктора. Сейчас Кристина налегает на продукты, богатые белком и Омега-3, чтобы восстановить здоровье. Андрей Черкасов старается поддерживать жену. Так, ведущий телестройки привёз беременной супруге запас фисташек, которые помогают снизить уровень холестерина.

«В очередной раз убедилась, что надо быть послушной девочкой… Прописали мне рыбий жир, чтобы понижать холестерин и, конечно, кушать много мясного», — подытожила избранница Андрея Черкасова.

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Добавил: Joker Сегодня, 19:13

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