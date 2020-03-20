Беременная Кристина Ослина обеспокоена результатами анализов: "Повышенный уровень холестерина и нехватка белков"

"Много вопросов про результаты анализов. Их я сдавала повторно уже на 29 неделе. В целом, все показатели хорошие — немного повышен холестерин, нехватка белка и, на удивление, у меня были повышены лейкоциты — важная составляющая иммунной системы", - написала Ослина.

«В очередной раз убедилась, что надо быть послушной девочкой… Прописали мне рыбий жир, чтобы понижать холестерин и, конечно, кушать много мясного», — подытожила избранница Андрея Черкасова.





В своем микроблоге в Instagram звезда поделилась с подписчиками своими опасениями. Кристина Ослина отметила, что на данный момент ее беспокоит только здоровье будущего малыша.Будущая мама жалеет, что не послушалась доктора. Сейчас Кристина налегает на продукты, богатые белком и Омега-3, чтобы восстановить здоровье. Андрей Черкасов старается поддерживать жену. Так, ведущий телестройки привёз беременной супруге запас фисташек, которые помогают снизить уровень холестерина.