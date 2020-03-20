Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель выгнала Дениса Мокроусова из дома





Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель долгое время добивалась того, чтобы ее избранник Денис Мокроусов переехал в дом к своей избраннице. Молодой человек не спешил покидать мужскую спальню, мотивируя свое решение тем, что он не хочет находиться в одном доме со свекровью. Тем не менее, совсем недавно проектант изменил свое отношение к родственнице Рапунцель-младшей, и даже был рад тому, что она помогает влюбленным в домашних делах.Тем не менее, на личном фронте у пары все оказалось не так радужно. Во время недавней ссоры Алена Рапунцель призналась, что недовольна своим избранником, на что он ответил достаточно резко. В итоге Рапунцель-младшая даже попросила мужчину уйти из дома.