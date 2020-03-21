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Производство iPhone 12 могут запустить уже в мае

Как сообщают сетевые источники, корпорация Apple продолжает постепенно восстанавливать свою привычную цепочку поставок. В связи с этим появился шанс на то, что планы по сентябрьской презентации нового iPhone 12 сорваны не будут, более того, производство этого устройство могут запустить уже в мае месяце.
Производство iPhone 12 могут запустить уже в мае

Буквально недавно появилась информация о том, что компания Apple с помощью своих партнеров все-таки запустила массовый выпуск бюджетного смартфона iPhone 9, который получит небольшой дисплей, передовой фирменный процессор и доступный ценник. Кроме того, отмечается, что большинство партнеров компании уже сумели возобновить свою работу в Китае, при этом Apple сотрудничает с производителями из других регионов, в которых ситуация с коронавирусом пока не обрела столь контролируемый вид, как в Поднебесной. На этом фоне и появились первые опасения о том, что традиционная сентябрьская презентация, в рамках которой поклонники бренда ожидают увидеть iPhone 12, может быть сорвана. Теперь же сообщается, что эти опасения могут и не подтвердиться, поскольку шансы наладить производство новинки уже в мае у компании есть.

По предварительным данным, в новую линейку «яблочных» смартфонов 12-ой серии войдут 3 или 4 разные модели. К примеру, iPhone 12 Pro может быть оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с частотой развертки 120 Гц, процессор А14 и 6 гигабайт оперативной памяти.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 05:08

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