Производство iPhone 12 могут запустить уже в мае





Буквально недавно появилась информация о том, что компания Apple с помощью своих партнеров все-таки запустила массовый выпуск бюджетного смартфона iPhone 9, который получит небольшой дисплей, передовой фирменный процессор и доступный ценник. Кроме того, отмечается, что большинство партнеров компании уже сумели возобновить свою работу в Китае, при этом Apple сотрудничает с производителями из других регионов, в которых ситуация с коронавирусом пока не обрела столь контролируемый вид, как в Поднебесной. На этом фоне и появились первые опасения о том, что традиционная сентябрьская презентация, в рамках которой поклонники бренда ожидают увидеть iPhone 12, может быть сорвана. Теперь же сообщается, что эти опасения могут и не подтвердиться, поскольку шансы наладить производство новинки уже в мае у компании есть.По предварительным данным, в новую линейку «яблочных» смартфонов 12-ой серии войдут 3 или 4 разные модели. К примеру, iPhone 12 Pro может быть оснащен 6,1-дюймовым дисплеем с частотой развертки 120 Гц, процессор А14 и 6 гигабайт оперативной памяти.