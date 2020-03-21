«Заряженный» Volkswagen ID 4 GTX будет полноприводным





По словам технического руководителя автобренда, электрические характеристики «заряженной»» модели будут привлекательными для «различных клиентов». Версия ID 3 будет доступна с задним приводом и одним мотором, а внедорожник ID 4 GTX предложат с двумя силовыми агрегатами, полным приводом и допмощностью. В основу «заряженного» авто будет положен электрокросс ID 4, параметры которого 4,6 метра. Суммарная мощность полноприводной версии составит 302 лошадиных сил, а запас хода примерно 310 миль.Как рассказал Матиас Рабе, после внедорожника ID 4 будет версия купе ID 5, которая также получит горячую версию с аналогичной трансмиссией. Техдиректор Volkswagen уверен, что семейство ID также удивит автолюбителей спортивными версиями, но это будет «по-другому».