АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 84.16 USD 78.04
Курс валют на 21.03.2020

«Заряженный» Volkswagen ID 4 GTX будет полноприводным

Матиас Рабе, техруководитель компании Volkswagen, рассказал, что «заряженная» модель ID 4 GTX будет полноприводной. В связи с этими данными, горячий электромобиль планируют сделать именно внедорожником.

По словам технического руководителя автобренда, электрические характеристики «заряженной»» модели будут привлекательными для «различных клиентов». Версия ID 3 будет доступна с задним приводом и одним мотором, а внедорожник ID 4 GTX предложат с двумя силовыми агрегатами, полным приводом и допмощностью. В основу «заряженного» авто будет положен электрокросс ID 4, параметры которого 4,6 метра. Суммарная мощность полноприводной версии составит 302 лошадиных сил, а запас хода примерно 310 миль.

Как рассказал Матиас Рабе, после внедорожника ID 4 будет версия купе ID 5, которая также получит горячую версию с аналогичной трансмиссией. Техдиректор Volkswagen уверен, что семейство ID также удивит автолюбителей спортивными версиями, но это будет «по-другому».

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:14

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врач Денис Проценко рассказал о симптоме тяжелой формы…
Владимир Познер: "Пандемия коронавируса может закончиться к…
«Заряженный» Volkswagen ID 4 GTX будет…
Ксения Собчак обвинила Канделаки в наживе на…
OUKITEL запустила глобальные продажи защищенного смартфона WP6 со скидкой…
Биологи: Кошки мяуканьем «дрессируют» своих…
Производство iPhone 12 могут запустить уже в…
В гардеробе Юлии Высоцкой есть джинсы 17-летней…
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко Александр продолжает мечтать о…
Стартовало серийное производство долгожданного недорогого iPhone…
Старшая дочь певицы Славы пережидает карантин во…
Ученые : Избыток сахара в рационе может привести к преждевременной…
«Пусть вес мир подождет»: Влад Топалов на карантине проводит время с маленьким…
Bentley Motors представит новинки Flying Spur и Bentayga 2 в России летом 2020…
В пик эпидемии Коми будет обеспечена защитными масками и…
Милана Тюльпанова заявила, что не намерена настраивать сына против его отца Александра…
Тина Канделаки о появлении третьего ребёнка : "Мне хочется ещё раз стать…
Анастасия Решетова на фоне коронавируса начала продавать в своём салоне антисептики с…
Смартфон Huawei P40 Pro PE получит пентакамеру с датчиком Time of…
Рэпер Джиган: «Я теперь крестный…
Число умерших от коронавируса в Италии побило суточный…
Звезда «Крепостной» Катерина Ковальчук: «Карантин принес планете…
Экс-участница «Дом-2» Клава Безверхова стала участницей шоу…
Названы лучшие фильмы о счастье для просмотра на…
Топ-менеджер Microsoft показал новый дизайн Windows 10 и…
Вячеслав Малежик : "Жёны пяти участников группы "Весёлые ребята" заставили их уйти из коллектива из-за Аллы…
«Дело как закрыли, так и откроют заново»: Адвокат Жорин опроверг фиктивность болезни Заворотнюк из-за…
Рэпер Джиган прокомментировал обвинения поклонников в употреблении наркотиков: "Это путь в…
Просмотреть все новости