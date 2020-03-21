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Ученые : Избыток сахара в рационе может привести к преждевременной смерти

Ученые из Института медицинских наук в Лондоне рассказали, что диеты, содержащие большое количество сахара, негативно влияют на состояние здоровья человека. В частности, это может привести к преждевременной смерти.

Учёные проводили эксперименты на мухах, изучая влияние сахара на их выделительную систему. В результате им удалось прийти к выводу, что излишек углеводов содействует накоплению мочевой кислоты, являющейся конечным продуктом расщепления пуринов, которые содержатся в ДНК. Кислота может кристаллизоваться, из-за чего в итоге образуются камни в выделительной системе.

Их возникновение можно предупредить при использовании большого количества жидкости и лекарств, которые блокируют формирование мочевой кислоты. Но из-за нарушений в метаболизме пуринов, происходящие под влиянием употребления сахара, уменьшается продолжительность жизни у мух.

Эксперимент, в котором принимали участие люди, показал, что по причине использования в рационе сахаросодержащих продуктов возникает ухудшение функции почек и увеличения степени пуринов в крови. Большое количество мочевой кислоты в организме провоцирует образование почечных камней у людей, а также подагры. Она может повышаться с возрастом, из-за чего возникают различные метаболические заболевания, такие как диабет.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:11

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