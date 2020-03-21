Стартовало серийное производство долгожданного недорогого iPhone 9





О старте серийного производства iPhone 9 первым сообщил авторитетный инсайдер Джон Проссер, который уже зарекомендовал себя по ряду прежних утечек информации. Производство идейного наследника бюджетной модели iPhone SE поклонники «яблочного» бренда ожидают уже довольно давно. Уже в 2020 году многочисленные источники сообщали, что корпорация Apple все таки планирует наладить выпуск iPhone SE 2-ой версии, при этом, именно под названием iPhone 9. Кроме того, появление этой новинки изначально ожидалось в самом начале марта, но из-за эпидемии коронавируса нового типа, которая вызвала остановку производств в Китае, дебют пришлось отложить.По некоторым данным, новинка получит небольшой 4,7-дюймовый дисплей и характерную для прежних версий физическую клавишу Home со встроенным сканером отпечатков Touch ID. При этом в качестве процессора в устройстве будет использоваться передовой фирменный SoC A13, который используется в iPhone 11. Наконец, похвастает устройство и приличным объемом оперативной памяти в 3 ГБ. Что же касается стоимости новинки, то многие источники называют сумму в 399 долларов.