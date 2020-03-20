Пожилая Екатерина Терешкович избила и искусала Гогена Солнцева на съемках программы "Прямой эфир"

"Два дня назад эта дряхлая старуха валялась парализованная после очередного запоя, – возмущается Гоген. – Умоляла меня вернуть ее к жизни. Я ее вытащил с того света! И вот вам благодарность: теперь весь истекаю кровью. Кровь после ее укусов лилась ручьем, – говорит Гоген. – Приехал домой, а кровь все никак не останавливалась. Я так испугался! Потому что сейчас принимаю таблетки против вируса. Видимо, из-за них кровь стала жидкой. Я вызвал платного врача. Потратил пять тысяч рублей. Врач мне смазала все раны. Вы бы видели ее лицо, когда я сказал, что эти увечья мне нанесла моя старуха! Она говорит: «Я никогда такого не видела за всю врачебную практику!»"





Только недавно Гоген Солнцев рассказывал журналистам, что хочет привести свою парализованную жену на программу к Андрею Малахову. По мнению экс-участника проекта "Дом-2", именно телеведущий всегда интересовался тем, что происходит в жизни супругов, переживал за них и помогал. Тем не менее, пожилая бизнеследи не соглашалась, но, видимо, изменила свое решение.Однако съемки для Гогена Солнцева оказались травматичными. За кулисами шоу Екатерина Терешкович напала на супруга, расцарапала ему руки и ноги, как отметил сам пострадавший, у него дома лилась кровь.После произошедшей драки Гоген Солнцев не хочет пускать Екатерину Терешкович на порог, более того, думает о разводе. Сама же женщина не обращает внимания на его высказывания и шлет супругу гневные сообщения.