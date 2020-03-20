IPhone 12 Pro Max без челки засветился в бета-версии iOS 14.1.1
На портале Slashleaks недавно был опубликован эскиз нового смартфона iPhone 12 Pro Max, который был засвечен в бета-версии фирменной операционной системы компании Apple iOS 14.1.1. Эти данные, равно как и сама мобильная платформа от разработчиков из Купертино, ранее случайно утекли в Сеть.
На изображении новый смартфон показан с одинаково тонкими рамками со всех сторон дисплея. Поскольку речь идет об эскизе, то рамки в нем указаны без точного соответствия их реальной ширине. Источники при этом утверждают, что в действительности дисплей будущего iPhone 12 будет почти полностью безрамочным, а над ним расположится лишь небольшой вырез для разговорного динамика. Если верить опубликованному изображению, можно предположить, что iPhone 12 Pro Max наконец избавится от знаменитой челки – специального выреза в дисплее, в котором располагаются селфи-камера и другие датчики. О том, где в будущем расположится фронтальная камера «яблочного» гаджета, пока не сообщается.
Кроме всего прочего, источник подтвердил информацию о том, что в бета версии iOS 14.1.1 присутствует подтверждение наличия в грядущем смартфоне основной камеры из трех фотодатчиков и лидара, который используется для более точного определения глубины сцены при создании кадров.
На изображении новый смартфон показан с одинаково тонкими рамками со всех сторон дисплея. Поскольку речь идет об эскизе, то рамки в нем указаны без точного соответствия их реальной ширине. Источники при этом утверждают, что в действительности дисплей будущего iPhone 12 будет почти полностью безрамочным, а над ним расположится лишь небольшой вырез для разговорного динамика. Если верить опубликованному изображению, можно предположить, что iPhone 12 Pro Max наконец избавится от знаменитой челки – специального выреза в дисплее, в котором располагаются селфи-камера и другие датчики. О том, где в будущем расположится фронтальная камера «яблочного» гаджета, пока не сообщается.
Кроме всего прочего, источник подтвердил информацию о том, что в бета версии iOS 14.1.1 присутствует подтверждение наличия в грядущем смартфоне основной камеры из трех фотодатчиков и лидара, который используется для более точного определения глубины сцены при создании кадров.
Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:53