Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский избил Викторию Каплий во время ссоры
Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский во время ссоры со своей экс-избранницей Викторией Каплий сильно избил девушку, причем она упала и сильно ударилась головой о дверь. Сама же звезда реалити-шоу тоже не собиралась давать себя в обиду, а давала мужчине сдачу.
В Периметре распалась еще одна пара. Только недавно поклонники реалити-шоу "Дом-2" переживали за союз Никиты Уманского и Виктории Каплий, как молодые люди сильно поссорились, расстались и даже подрались. Причем мужчина сильно толкал и избивал свою бывшую возлюбленную, в итоге она упала и ударилась головой о дверь.
В Сети уже появилось видео, где на кадрах видно, как Уманский выбрасывает вещи девушки, а затем и вовсе начинает ее толкать и бить. Коллеги мужчины по телешоу старались успокоить обоих, но безрезультатно.
В Периметре распалась еще одна пара. Только недавно поклонники реалити-шоу "Дом-2" переживали за союз Никиты Уманского и Виктории Каплий, как молодые люди сильно поссорились, расстались и даже подрались. Причем мужчина сильно толкал и избивал свою бывшую возлюбленную, в итоге она упала и ударилась головой о дверь.
В Сети уже появилось видео, где на кадрах видно, как Уманский выбрасывает вещи девушки, а затем и вовсе начинает ее толкать и бить. Коллеги мужчины по телешоу старались успокоить обоих, но безрезультатно.