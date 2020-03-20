Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский избил Викторию Каплий во время ссоры





В Периметре распалась еще одна пара. Только недавно поклонники реалити-шоу "Дом-2" переживали за союз Никиты Уманского и Виктории Каплий, как молодые люди сильно поссорились, расстались и даже подрались. Причем мужчина сильно толкал и избивал свою бывшую возлюбленную, в итоге она упала и ударилась головой о дверь.В Сети уже появилось видео, где на кадрах видно, как Уманский выбрасывает вещи девушки, а затем и вовсе начинает ее толкать и бить. Коллеги мужчины по телешоу старались успокоить обоих, но безрезультатно.