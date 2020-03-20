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Экс-жена обвиняет звезду «Кадетства» Кирилла Емельянова в неуплате алиментов

Екатерина Директоренко, экс-супруга актера Кирилла Емельянова, обвиняет его в неуплате алиментов и собирает документы, чтобы обратиться в суд. Это не единственны скандал, фигурантом которого в последнее время стал звезда «Кадетства».
Экс-жена обвиняет звезду «Кадетства» Кирилла Емельянова в неуплате алиментов

В жизни исполнителя роли Алексея Сырникова началась «черная полоса». Сначала он избил врача, который приехал с каретой «скорой помощи» к нему на вызов. После этого оскорбил сотрудника правоохранительных органов, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Теперь экс-супруга, развод с которой был оформлен три года назад, обвиняет его в неуплате алиментов. Екатерина Директоренко собирается подавать на бывшего мужа в суд. Хотя сам Кирилл Емельянов в интервью рассказывал, что помогает экс-супруге, но она против, чтобы он виделся с сыновьями.

Ее один скандал с участием звезды сериала «Кадеты» разгорелся осенью прошлого года. На программу «На самом деле» пришла бывшая девушка актера, которая заявила, что он является отцом ее 10-летнего сына. На момент, когда у них был роман, знаменитости было всего 17 лет, поэтому его родители предложили девушки материальное сопровождение, чтобы эта история не всплыла. Согласно результатам ДНК-теста, который огласил Дмитрий Шепелев, мальчик не является сыном Кирилла Емельянова.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:21

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