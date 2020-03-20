Медики из Италии: «Коронавирус абсолютно не похож на грипп»





Врачи из Бергамо записали видеообращение к правительствам стран Европы, попросив их как можно скорее перекрыть границы, для того чтобы избежать трагической ситуации, возникшей в Италии. По информации зарубежного издания Mirror, смертность от коронавирусной инфекции в этом государстве уже превысила таковую Китая: 3 405 против 3 245, и эпидемия всё не утихает.На кадрах обнародованного видео, не публикуемого в данном материале из этических причин, запечатлено отделение неотложной помощи расположенного в Бергамо медицинского учреждения, которое на сегодняшний день, как и многие другие больницы Италии, переполнено. Зараженные коронавирусом пациенты (в большинстве своём это пенсионеры) лежат в шлемах с подачей кислорода и задыхаются. Несмотря на то, что данное медучреждение считается одним из передовых в стране, даже и в нём не могут справиться с COVID-19.Вирус, схожий с хронической пневмонией, каждый день в Италии уносит жизни сотен людей. По словам медиком, ранее они никогда с таким не сталкивались.На вопрос журналистов Sky News, похож ли коронавирус на грипп, доктор Роберто Косентини ответил отрицательно.– отметил специалист.По словам врача, каждый день в больницу Бергамо с пневмонией поступает 50-60 пациентов, и большая часть из них - в настолько тяжёлом состоянии, что им для жизни необходима подача очень высокого уровня кислорода.На сегодняшний день в Бергамо похороны полностью отменены, так как морги и крематории переполнены. Гробы увозятся военнослужащими в соседние города.