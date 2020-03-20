АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Медики из Италии: «Коронавирус абсолютно не похож на грипп»

Медики из находящегося в Италии города Бергамо рассказали о симптомах COVID-19. По их словам, коронавирус по своему проявлению в организме человека абсолютно не похож на грипп, его скорее можно сравнить с тяжёлой формой пневмонии.

Врачи из Бергамо записали видеообращение к правительствам стран Европы, попросив их как можно скорее перекрыть границы, для того чтобы избежать трагической ситуации, возникшей в Италии. По информации зарубежного издания Mirror, смертность от коронавирусной инфекции в этом государстве уже превысила таковую Китая: 3 405 против 3 245, и эпидемия всё не утихает.

На кадрах обнародованного видео, не публикуемого в данном материале из этических причин, запечатлено отделение неотложной помощи расположенного в Бергамо медицинского учреждения, которое на сегодняшний день, как и многие другие больницы Италии, переполнено. Зараженные коронавирусом пациенты (в большинстве своём это пенсионеры) лежат в шлемах с подачей кислорода и задыхаются. Несмотря на то, что данное медучреждение считается одним из передовых в стране, даже и в нём не могут справиться с COVID-19.

Вирус, схожий с хронической пневмонией, каждый день в Италии уносит жизни сотен людей. По словам медиком, ранее они никогда с таким не сталкивались.

На вопрос журналистов Sky News, похож ли коронавирус на грипп, доктор Роберто Косентини ответил отрицательно. «Нет, COVID-19 – это совершенно другое. Он намного ближе к пневмонии, нежели к гриппу. Вирус представляет собой очень тяжёлую пневмонию и является огромной нагрузкой для системы здравоохранения любого государства», – отметил специалист.

По словам врача, каждый день в больницу Бергамо с пневмонией поступает 50-60 пациентов, и большая часть из них - в настолько тяжёлом состоянии, что им для жизни необходима подача очень высокого уровня кислорода.

На сегодняшний день в Бергамо похороны полностью отменены, так как морги и крематории переполнены. Гробы увозятся военнослужащими в соседние города.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Животные тоже болеют: Ученые рассказали о способах защиты питомцев от…
Журналист Ханс Ханссон: Пандемия коронавируса привела к началу третьей мировой…
Samsung Galaxy Note 20 и Galaxy Fold 2 получат чипсет Qualcomm Snapdragon…
Ученые выяснили, с чего начинаются метастазы раковых…
IPhone 12 Pro Max без челки засветился в бета-версии iOS…
Главный вирусолог Германии Лотар Вилер заявил, что коронавирус намного опаснее…
Массовое производство флагмана iPhone 12 должно начаться в…
Skoda представила концепт-кар родстера Scala…
Экс-жена обвиняет звезду «Кадетства» Кирилла Емельянова в неуплате…
Экс-участница проекта "Дом-2" Маргарита Керн: "Все с ума посходили с этим коронавирусом, а я закуталась в шубу и пью дома…
Беременная Кристина Ослина обеспокоена результатами анализов: "Повышенный уровень холестерина и нехватка…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Рапунцель выгнала Дениса Мокроусова из…
Медики из Италии: «Коронавирус абсолютно не похож на…
В России 253 зараженных: Число заболевших коронавирусом в стране выросло за сутки на 54…
«Прирост производительности на 9%»: Apple iPad Pro 2020 года прошел тест в…
Поклонники актрисы Эванджелины Лилли осудили её за безответственное отношение к пандемии…
«Жгучая»: Саша Бортич восхитила поклонников новым…
«Флагман-злоумышленник»: Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже зума iPhone 11…
Пожилая Екатерина Терешкович избила и искусала Гогена Солнцева на съемках программы "Прямой…
Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский избил Викторию Каплий во время…
«Оборона от Короны»: Евгений Петросян призвал не паниковать из-за…
Лолита Милявская в спецзащите объявила об отмене своих…
Специалисты оценили возможность повышения этой весной цен на…
Ученые создали портативное устройство FluSense для диагностики вируса по звукам…
Певец Митя Фомин заявил о готовности стать донором…
Первый взгляд на реалити-шоу «Солдатки». Военизированный «Дом 2» с камуфляжем и…
Банки предупредили клиентов об опасности передачи коронавируса через…
«Отравления вслед за коронавирусом»: Паразитолог предостерегла от покупок круп «про…
Просмотреть все новости