Медики из Италии: «Коронавирус абсолютно не похож на грипп»
Медики из находящегося в Италии города Бергамо рассказали о симптомах COVID-19. По их словам, коронавирус по своему проявлению в организме человека абсолютно не похож на грипп, его скорее можно сравнить с тяжёлой формой пневмонии.
Врачи из Бергамо записали видеообращение к правительствам стран Европы, попросив их как можно скорее перекрыть границы, для того чтобы избежать трагической ситуации, возникшей в Италии. По информации зарубежного издания Mirror, смертность от коронавирусной инфекции в этом государстве уже превысила таковую Китая: 3 405 против 3 245, и эпидемия всё не утихает.
На кадрах обнародованного видео, не публикуемого в данном материале из этических причин, запечатлено отделение неотложной помощи расположенного в Бергамо медицинского учреждения, которое на сегодняшний день, как и многие другие больницы Италии, переполнено. Зараженные коронавирусом пациенты (в большинстве своём это пенсионеры) лежат в шлемах с подачей кислорода и задыхаются. Несмотря на то, что данное медучреждение считается одним из передовых в стране, даже и в нём не могут справиться с COVID-19.
Вирус, схожий с хронической пневмонией, каждый день в Италии уносит жизни сотен людей. По словам медиком, ранее они никогда с таким не сталкивались.
На вопрос журналистов Sky News, похож ли коронавирус на грипп, доктор Роберто Косентини ответил отрицательно. «Нет, COVID-19 – это совершенно другое. Он намного ближе к пневмонии, нежели к гриппу. Вирус представляет собой очень тяжёлую пневмонию и является огромной нагрузкой для системы здравоохранения любого государства», – отметил специалист.
По словам врача, каждый день в больницу Бергамо с пневмонией поступает 50-60 пациентов, и большая часть из них - в настолько тяжёлом состоянии, что им для жизни необходима подача очень высокого уровня кислорода.
На сегодняшний день в Бергамо похороны полностью отменены, так как морги и крематории переполнены. Гробы увозятся военнослужащими в соседние города.
Врачи из Бергамо записали видеообращение к правительствам стран Европы, попросив их как можно скорее перекрыть границы, для того чтобы избежать трагической ситуации, возникшей в Италии. По информации зарубежного издания Mirror, смертность от коронавирусной инфекции в этом государстве уже превысила таковую Китая: 3 405 против 3 245, и эпидемия всё не утихает.
На кадрах обнародованного видео, не публикуемого в данном материале из этических причин, запечатлено отделение неотложной помощи расположенного в Бергамо медицинского учреждения, которое на сегодняшний день, как и многие другие больницы Италии, переполнено. Зараженные коронавирусом пациенты (в большинстве своём это пенсионеры) лежат в шлемах с подачей кислорода и задыхаются. Несмотря на то, что данное медучреждение считается одним из передовых в стране, даже и в нём не могут справиться с COVID-19.
Вирус, схожий с хронической пневмонией, каждый день в Италии уносит жизни сотен людей. По словам медиком, ранее они никогда с таким не сталкивались.
На вопрос журналистов Sky News, похож ли коронавирус на грипп, доктор Роберто Косентини ответил отрицательно. «Нет, COVID-19 – это совершенно другое. Он намного ближе к пневмонии, нежели к гриппу. Вирус представляет собой очень тяжёлую пневмонию и является огромной нагрузкой для системы здравоохранения любого государства», – отметил специалист.
По словам врача, каждый день в больницу Бергамо с пневмонией поступает 50-60 пациентов, и большая часть из них - в настолько тяжёлом состоянии, что им для жизни необходима подача очень высокого уровня кислорода.
На сегодняшний день в Бергамо похороны полностью отменены, так как морги и крематории переполнены. Гробы увозятся военнослужащими в соседние города.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:11