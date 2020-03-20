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«Пусть вес мир подождет»: Влад Топалов на карантине проводит время с маленьким сыном.

Известный российский певец Влад Топалов опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram новое видео, которое очаровало многих его поклонников. На этих кадрах артист показал подписчикам, что проводит карантин в компании маленького сына Михаила.
«Пусть вес мир подождет»: Влад Топалов на карантине проводит время с маленьким сыном.

В опубликованном музыкантом ролике можно увидеть, как он резвится с маленьким наследником, атакуя и пытаясь в шутку укусить его, мальчик при этом весело пищит от удовольствия. И каждый раз эта импровизированная борьба отца с сыном заканчивается поцелуями и объятиями. Как признался сам Топалов, во время карантина он не только весело проводит время с семьей, но еще и не отказывает себе в еде. К примеру, перед очередными играми с сыном они вместе опустошили целую кастрюлю макарон, закусив все это конфетами и печеньем. Так что артист совсем не переживает из-за потери денег от отмененных концертов, поскольку испытывает огромное удовольствие, имея возможность проводить с сыном как можно больше времени.

Поклонники, к слову, пришли в восторг от нового видео Топалова, в комментариях они оставили ему немало комплиментов, назвали прекрасным отцом и пожелали здоровья и удачи.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 23:09

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