«Пусть вес мир подождет»: Влад Топалов на карантине проводит время с маленьким сыном.

В опубликованном музыкантом ролике можно увидеть, как он резвится с маленьким наследником, атакуя и пытаясь в шутку укусить его, мальчик при этом весело пищит от удовольствия. И каждый раз эта импровизированная борьба отца с сыном заканчивается поцелуями и объятиями. Как признался сам Топалов, во время карантина он не только весело проводит время с семьей, но еще и не отказывает себе в еде. К примеру, перед очередными играми с сыном они вместе опустошили целую кастрюлю макарон, закусив все это конфетами и печеньем. Так что артист совсем не переживает из-за потери денег от отмененных концертов, поскольку испытывает огромное удовольствие, имея возможность проводить с сыном как можно больше времени.Поклонники, к слову, пришли в восторг от нового видео Топалова, в комментариях они оставили ему немало комплиментов, назвали прекрасным отцом и пожелали здоровья и удачи.