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Массовое производство флагмана iPhone 12 должно начаться в мае

Инсайдеры заявляют, что массовое производство флагмана iPhone 12 должно начаться в мае текущего года, а презентовать новинку будут осенью. Также сообщается, что продолжают восстанавливаться поставки продукции Apple в розничные магазины.

Недавно появилась информация о старте массового производства флагмана iPhone 9, оснащенного экраном диагональю 4,7 дюйма и однокристальной системой Apple A13. Большое количество компаний, причастных к поставке продукции Apple, продолжили работать в Китае. Но в иных регионах, где пандемия коронавируса была объявлена позднее (Италия, США) наблюдатели на данный момент не могут сказать точно, состоится ли презентация iPhone 12 осенью. Ранее сообщалось, что гамма iPhone 12 может пополнится 3 или 4 моделями.

В комплектацию iPhone 12 Pro сойдёт 6,1-дюймовый OLED-экран, изображение будет обновляться с частотой 120 Гц. Разрешение главного датчика изображения в основной камере - 16 Мп. Фронтальная камера - 12 Мп. В смартфон добавят времяпролетную камеру ToF. Новинка разработана на базе на однокристальной системе Apple A14 и иметь ОЗУ - 6 ГБ, поддержку 5G, защиту от влияния пыли и влаги IP68, зарядную батарею мощностью 3100 мАч и возможность беспроводной зарядки.

Недавно стало известно, что модель iPhone 12 Pro может быть первым смартфоном Apple, которая будет оснащена китайским экраном. Предполагается, что поставщиком выступит компания BOE.

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Технологии
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:37

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