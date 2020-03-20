Названы лучшие фильмы о счастье для просмотра на карантине





Так, первое место в рейтинге его авторы отдали французской трагикомедии «1+1». Этот фильм, как утверждается в публикации, дает устойчивое понимание того, что очень многое в жизни человека зависит от него самого, а также от его окружения. Картина рассказывает историю богатого аристократа, парализованного после несчастного случая, который решил нанять в качестве помощника чернокожего парня, совершено не подходящего для этой работы, тем более, что он совсем недавно освободился из тюрьмы. Однако именно жизнелюбие нового ассистента и его нетривиальный взгляд на жизнь меняют привычный быт состоятельного инвалида, который прежде всегда был настроен депрессивно.Не меньшего внимания, по словам авторов, заслуживает и фильм «Пока не сыграл в ящик», которому досталась вторая строчка рейтинга. Эта приключенческая лента рассказывает о двух людях, которые объединены тяжелым диагнозом. Один из них очень богат, а второй всю жизнь работал простым механиком. Обоим предстоит реализовать список «незавершенных дел» одного из них, и пусть сама история во многом зависит от финансовых возможностей одного из героев, она все же повествует о том, что на первый план всегда выходят куда более важные ценности.Среди прочих участников рейтинга журналисты отметили комедию «Всегда говори да», легендарную ленту «Амели», «Полночь в Париже», «Маленькая мисс счастье», «Сбежавшая невеста», «Заплати другому», «Чего хотят женщины» и «В погоне за счастьем».