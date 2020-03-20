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Названы лучшие фильмы о счастье для просмотра на карантине

Журналисты издания «Актуальные новости» составили список лучших жизнеутверждающих позитивных фильмов, которыми можно поднять себе настроение во время карантина. Кроме того, не стоит забывать, что 20 марта отмечается Международный день счастья.
Названы лучшие фильмы о счастье для просмотра на карантине

Так, первое место в рейтинге его авторы отдали французской трагикомедии «1+1». Этот фильм, как утверждается в публикации, дает устойчивое понимание того, что очень многое в жизни человека зависит от него самого, а также от его окружения. Картина рассказывает историю богатого аристократа, парализованного после несчастного случая, который решил нанять в качестве помощника чернокожего парня, совершено не подходящего для этой работы, тем более, что он совсем недавно освободился из тюрьмы. Однако именно жизнелюбие нового ассистента и его нетривиальный взгляд на жизнь меняют привычный быт состоятельного инвалида, который прежде всегда был настроен депрессивно.

Не меньшего внимания, по словам авторов, заслуживает и фильм «Пока не сыграл в ящик», которому досталась вторая строчка рейтинга. Эта приключенческая лента рассказывает о двух людях, которые объединены тяжелым диагнозом. Один из них очень богат, а второй всю жизнь работал простым механиком. Обоим предстоит реализовать список «незавершенных дел» одного из них, и пусть сама история во многом зависит от финансовых возможностей одного из героев, она все же повествует о том, что на первый план всегда выходят куда более важные ценности.

Среди прочих участников рейтинга журналисты отметили комедию «Всегда говори да», легендарную ленту «Амели», «Полночь в Париже», «Маленькая мисс счастье», «Сбежавшая невеста», «Заплати другому», «Чего хотят женщины» и «В погоне за счастьем».

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Культура / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:10

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