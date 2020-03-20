Первый взгляд на реалити-шоу «Солдатки». Военизированный «Дом 2» с камуфляжем и берцами





Вместо ведущего — командир, вместо декораций — казарма, вместо правил — воинский устав. Специально ради участия в шоу девушки отказались от комфортной жизни и работы, причем каждая из них ставит свои цели на проекте. В большинстве случаев это хайп, популярность и желание стать знаменитостью.После первого выпуска становится понятно, что девушки вовсе не понимают, как именно будет продолжаться их жизнь на проекте, ведь на самом деле все кардинально изменится.