Первый взгляд на реалити-шоу «Солдатки». Военизированный «Дом 2» с камуфляжем и берцами
На канале ТНТ в конце месяца стартует новое шоу под названием "Солдатки". По словам организаторов, это будет нечто новое, ведь 12 девушек оденут военную форму и отправятся в настоящую воинскую часть.
Вместо ведущего — командир, вместо декораций — казарма, вместо правил — воинский устав. Специально ради участия в шоу девушки отказались от комфортной жизни и работы, причем каждая из них ставит свои цели на проекте. В большинстве случаев это хайп, популярность и желание стать знаменитостью.
После первого выпуска становится понятно, что девушки вовсе не понимают, как именно будет продолжаться их жизнь на проекте, ведь на самом деле все кардинально изменится.
Вместо ведущего — командир, вместо декораций — казарма, вместо правил — воинский устав. Специально ради участия в шоу девушки отказались от комфортной жизни и работы, причем каждая из них ставит свои цели на проекте. В большинстве случаев это хайп, популярность и желание стать знаменитостью.
После первого выпуска становится понятно, что девушки вовсе не понимают, как именно будет продолжаться их жизнь на проекте, ведь на самом деле все кардинально изменится.