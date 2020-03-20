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Bentley Motors представит новинки Flying Spur и Bentayga 2 в России летом 2020 года

Британская автомобилестроительная компания Bentley Motors представит Flying Spur и Bentayga 2 в России летом 2020 года, о чем стало известно на пресс-завтраке в дилерском центре Krasnodar. Согласно предварительному анонсу, обе модели получат гибридную версию двигателя и вероятнее всего, полностью перейдут на электро-версию.
Bentley Motors представит новинки Flying Spur и Bentayga 2 в России летом 2020 года

Новый седан Flying Spur или «Летящая шпора» построен на одной платформе с Bentley Continental GT первого поколения, Volkswagen Phaeton и Audi A8. Модель будет доступна в двух комплектациях с вместимостью на четыре или пять пассажиров. По словам официальных дилеров на пресс-завтраке, новинка появится в российских салонах в мае или начале июня 2020 года. Примечательно, что еще до старта продаж представители премиального концерна получили более 10 заказов на автомобили с предоплатой.

Среднеразмерный кроссовер сегмента «суперлюкс» Bentayga 2 построен на платформе Volkswagen MLB, которая использовалась на втором поколении Audi Q7, третьем поколении Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg, а также Lamborghini Urus, с которым Bentayga разделила около 20 % общих запчастей. Премьера автомобиля должна была уже состоятся, в марте месяце, в автосалоне Женевы, но из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на август-сентябрь 2020 года.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 22:11

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