Bentley Motors представит новинки Flying Spur и Bentayga 2 в России летом 2020 года





Новый седан Flying Spur или «Летящая шпора» построен на одной платформе с Bentley Continental GT первого поколения, Volkswagen Phaeton и Audi A8. Модель будет доступна в двух комплектациях с вместимостью на четыре или пять пассажиров. По словам официальных дилеров на пресс-завтраке, новинка появится в российских салонах в мае или начале июня 2020 года. Примечательно, что еще до старта продаж представители премиального концерна получили более 10 заказов на автомобили с предоплатой.Среднеразмерный кроссовер сегмента «суперлюкс» Bentayga 2 построен на платформе Volkswagen MLB, которая использовалась на втором поколении Audi Q7, третьем поколении Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg, а также Lamborghini Urus, с которым Bentayga разделила около 20 % общих запчастей. Премьера автомобиля должна была уже состоятся, в марте месяце, в автосалоне Женевы, но из-за пандемии коронавируса мероприятие было перенесено на август-сентябрь 2020 года.