Лолита Милявская в спецзащите объявила об отмене своих концертов

В этом коротком ролике знаменитость, надев на голову пластиковую маску, которая защищает все слизистые оболочки, нос и ротовую полость, стала похожей на настоящего космонавта. Обращаясь к публике, которая планировала посетить ее концерты, артистка отметила, что купленные билеты можно не сдавать. По словам Милявской, она сожалеет, что ей пришлось отменить свой концертный тур, однако она полностью осознает всю серьезность сложившейся ситуации. «Я с радостью отработаю все запланированные концерты, однако нужно дождаться, пока ситуация стабилизируется. Сейчас же намного важнее не болеть и придерживаться правил карантина. Пока есть лишь предварительный график будущих выступлений, но лучше всего следить за обновлениями», - заявила исполнительница.Подписчики Лолиты Милявской отнеслись к ее заявлению с пониманием и также попросили певицу беречь здоровье. Многие в шутку пообещали непременно выжить, чтобы все-таки побывать на ее концерте.