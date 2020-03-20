АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

Лолита Милявская в спецзащите объявила об отмене своих концертов

Известная российская певица Лолита Милявская опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram забавное видео. На этих кадрах артистка предстала перед публикой в специальной противовирусной защите и объявила об отмене своих концертов из-за распространения коронавируса.
Лолита Милявская в спецзащите объявила об отмене своих концертов

В этом коротком ролике знаменитость, надев на голову пластиковую маску, которая защищает все слизистые оболочки, нос и ротовую полость, стала похожей на настоящего космонавта. Обращаясь к публике, которая планировала посетить ее концерты, артистка отметила, что купленные билеты можно не сдавать. По словам Милявской, она сожалеет, что ей пришлось отменить свой концертный тур, однако она полностью осознает всю серьезность сложившейся ситуации. «Я с радостью отработаю все запланированные концерты, однако нужно дождаться, пока ситуация стабилизируется. Сейчас же намного важнее не болеть и придерживаться правил карантина. Пока есть лишь предварительный график будущих выступлений, но лучше всего следить за обновлениями», - заявила исполнительница.

Подписчики Лолиты Милявской отнеслись к ее заявлению с пониманием и также попросили певицу беречь здоровье. Многие в шутку пообещали непременно выжить, чтобы все-таки побывать на ее концерте.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:11

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники актрисы Эванджелины Лилли осудили её за безответственное отношение к пандемии…
«Жгучая»: Саша Бортич восхитила поклонников новым…
«Флагман-злоумышленник»: Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже зума iPhone 11…
Пожилая Екатерина Терешкович избила и искусала Гогена Солнцева на съемках программы "Прямой…
Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский избил Викторию Каплий во время…
«Оборона от Короны»: Евгений Петросян призвал не паниковать из-за…
Лолита Милявская в спецзащите объявила об отмене своих…
Специалисты оценили возможность повышения этой весной цен на…
Ученые создали портативное устройство FluSense для диагностики вируса по звукам…
Певец Митя Фомин заявил о готовности стать донором…
Первый взгляд на реалити-шоу «Солдатки». Военизированный «Дом 2» с камуфляжем и…
Банки предупредили клиентов об опасности передачи коронавируса через…
«Отравления вслед за коронавирусом»: Паразитолог предостерегла от покупок круп «про…
«Волатильность случается»: В Кремле прокомментировали курс…
В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного…
Больная коронавирусом звезда «Дома-2» Настя Киушкина попала в…
"Ты не должна никому и ничего": Катя Гордон призывает женщин остановить "насилие общественным…
"С возрастом наш иммунитет становится слабее": Анна Семенович призвала помогать пожилым людям во время…
Представители «Яндекс.Драйв» рассказали о мерах дезинфекции в связи с…
Организаторы рассказали, что будет с изданием…
Никита Тарасов рассказал о трудностях съемок в психологическом триллере…
Сергей Лазарев назвал песню "Я не Боюсь" гимном всех, кто отказывается поддаваться панике относительно…
Лера Кудрявцева: «Женское счастье - это благополучие и здоровье моих детей и…
Подлодки Северного флота РФ готовят к проведению испытаний гиперзвукового…
«Я была в шоке»: Анна Семенович потеряла крупную сумму денег из-за…
Дмитрий Песков заявил об отсутствии ценовых войн между Россией и Саудовской…
Синоптики: В Москве в скором времени настанет "бурная и жаркая…
«Коронавирус элитной недвижимости»: Цены на жилье в Европе упали на…
Просмотреть все новости