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Специалисты оценили возможность повышения этой весной цен на АЗС

Сотрудники ФАС заявили о 2 %-ном увеличении розничных цен на бензин и дизтопливо, но предпосылок для дальнейшего повышения стоимости в ведомстве не усматривают. Однако многие автомобилисты начали беспокоиться из-за возможного подорожания, особенно на фоне резкого ослабления курса рубля. Специалисты оценили возможность повышения цен на АЗС этой весной.
Специалисты оценили возможность повышения этой весной цен на АЗС

С января минувшего года и по март нынешнего розничные ценники на 92-й бензин увеличились на 2,2 %. Такой темп как раз находится в рамках инфляции, о которых говорили в правительстве. За временной отрезок с начала января 2020-го и по сей день марки бензина Аи-95 и Аи-92 подорожали на 0,2 %, а потому данную динамику нельзя назвать каким-либо заметным удорожанием, передаёт слова ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского издание life.ru. Однако эксперт согласился с наличием факта усиления давления на топливную стоимость, связав это с резким ослаблением нацвалюты и стремлением нефтяников скомпенсировать выпадающую прибыль из-за падения цен на «чёрное золото», снизившихся со старта года на 60 %.

По мнению директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, цены на бензин могут уменьшиться только при вмешательстве государства. Речь идёт о снижении фискальной нагрузки (что в нынешней ситуации маловероятно) или же настройке демпфирующего механизма наряду с прямой договорённостью с представителями нефтекомпаний насчёт сдерживания стоимости, как это происходило годом ранее. Однако эксперт не ожидает и резкого удорожания топлива. Согласно его прогнозу, увеличение стоимости пребудет в рамках инфляции, которая, хоть курс рубля и упал, не должна перейти за отметку в 4 %.

Ян Арт, специалист компании XCritical и эксперт Комитета ГД РФ по финрынку, полагает, что стоимость бензина нынешней весной будет во многом зависеть от того, какие действия предпримет новое правительство. «Если курс рубля продолжит снижаться, цены на бензин начнут повышаться. Для предотвращения этого кабинету нового премьера понадобится поместить топливное лобби в границы каких-либо чётких обязательств», – констатировал он.

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Экономика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:01

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