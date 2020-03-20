Специалисты оценили возможность повышения этой весной цен на АЗС





С января минувшего года и по март нынешнего розничные ценники на 92-й бензин увеличились на 2,2 %. Такой темп как раз находится в рамках инфляции, о которых говорили в правительстве. За временной отрезок с начала января 2020-го и по сей день марки бензина Аи-95 и Аи-92 подорожали на 0,2 %, а потому данную динамику нельзя назвать каким-либо заметным удорожанием, передаёт слова ведущего аналитика Forex Optimum Ивана Капустянского издание life.ru. Однако эксперт согласился с наличием факта усиления давления на топливную стоимость, связав это с резким ослаблением нацвалюты и стремлением нефтяников скомпенсировать выпадающую прибыль из-за падения цен на «чёрное золото», снизившихся со старта года на 60 %.По мнению директора Академии управления финансами и инвестициями Арсения Дадашева, цены на бензин могут уменьшиться только при вмешательстве государства. Речь идёт о снижении фискальной нагрузки (что в нынешней ситуации маловероятно) или же настройке демпфирующего механизма наряду с прямой договорённостью с представителями нефтекомпаний насчёт сдерживания стоимости, как это происходило годом ранее. Однако эксперт не ожидает и резкого удорожания топлива. Согласно его прогнозу, увеличение стоимости пребудет в рамках инфляции, которая, хоть курс рубля и упал, не должна перейти за отметку в 4 %.Ян Арт, специалист компании XCritical и эксперт Комитета ГД РФ по финрынку, полагает, что стоимость бензина нынешней весной будет во многом зависеть от того, какие действия предпримет новое правительство.– констатировал он.