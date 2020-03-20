АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 87.27 USD 80.16
Курс валют на 20.03.2020

«Прирост производительности на 9%»: Apple iPad Pro 2020 года прошел тест в AnTuTu

В среду, 18-го марта 2020 года состоялся официальный анонс Apple iPad Pro с ОЗУ на 6 Гб. Хотя планшет еще не доступен для приобретения в магазинах официальных дилеров, информаторы уже проанализировали опубликованный результат теста на платформе AnTuTu.
«Прирост производительности на 9%»: Apple iPad Pro 2020 года прошел тест в AnTuTu

Apple iPad Pro набрал 712 218 баллов и продемонстрировал прирост производительности на 9%, что ненамного выше показателя модели за 2018 год. В то же время, в сравнении с чипсетом Snapdragon 865, который является лучшим процессором пятого поколения, «яблочный» А12Z в сто раз превосходит Qualcomm. Кроме того, наибольший прирост производительности на GPU в 9%, информаторы объяснили наличием дополнительного ядра в графической системе, которых ранее было 7.

Также известно, что в новинке на 50% больше ОЗУ, чем в предыдущей модели и увеличение встроенной флэш-памяти до 128 Гб. Работать Apple iPad Pro будет на iOS 13.4, которая на данный момент находится в разработке.

Дата старта продаж новинки от Apple еще не была объявлена.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:01

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники актрисы Эванджелины Лилли осудили её за безответственное отношение к пандемии…
«Жгучая»: Саша Бортич восхитила поклонников новым…
«Флагман-злоумышленник»: Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже зума iPhone 11…
Пожилая Екатерина Терешкович избила и искусала Гогена Солнцева на съемках программы "Прямой…
Участник проекта "Дом-2" Никита Уманский избил Викторию Каплий во время…
«Оборона от Короны»: Евгений Петросян призвал не паниковать из-за…
Лолита Милявская в спецзащите объявила об отмене своих…
Специалисты оценили возможность повышения этой весной цен на…
Ученые создали портативное устройство FluSense для диагностики вируса по звукам…
Певец Митя Фомин заявил о готовности стать донором…
Первый взгляд на реалити-шоу «Солдатки». Военизированный «Дом 2» с камуфляжем и…
Банки предупредили клиентов об опасности передачи коронавируса через…
«Отравления вслед за коронавирусом»: Паразитолог предостерегла от покупок круп «про…
«Волатильность случается»: В Кремле прокомментировали курс…
В NASA сообщают о приближении к Земле потенциально опасного…
Больная коронавирусом звезда «Дома-2» Настя Киушкина попала в…
"Ты не должна никому и ничего": Катя Гордон призывает женщин остановить "насилие общественным…
"С возрастом наш иммунитет становится слабее": Анна Семенович призвала помогать пожилым людям во время…
Представители «Яндекс.Драйв» рассказали о мерах дезинфекции в связи с…
Организаторы рассказали, что будет с изданием…
Никита Тарасов рассказал о трудностях съемок в психологическом триллере…
Сергей Лазарев назвал песню "Я не Боюсь" гимном всех, кто отказывается поддаваться панике относительно…
Лера Кудрявцева: «Женское счастье - это благополучие и здоровье моих детей и…
Подлодки Северного флота РФ готовят к проведению испытаний гиперзвукового…
«Я была в шоке»: Анна Семенович потеряла крупную сумму денег из-за…
Дмитрий Песков заявил об отсутствии ценовых войн между Россией и Саудовской…
Синоптики: В Москве в скором времени настанет "бурная и жаркая…
«Коронавирус элитной недвижимости»: Цены на жилье в Европе упали на…
Просмотреть все новости