«Прирост производительности на 9%»: Apple iPad Pro 2020 года прошел тест в AnTuTu





Apple iPad Pro набрал 712 218 баллов и продемонстрировал прирост производительности на 9%, что ненамного выше показателя модели за 2018 год. В то же время, в сравнении с чипсетом Snapdragon 865, который является лучшим процессором пятого поколения, «яблочный» А12Z в сто раз превосходит Qualcomm. Кроме того, наибольший прирост производительности на GPU в 9%, информаторы объяснили наличием дополнительного ядра в графической системе, которых ранее было 7.Также известно, что в новинке на 50% больше ОЗУ, чем в предыдущей модели и увеличение встроенной флэш-памяти до 128 Гб. Работать Apple iPad Pro будет на iOS 13.4, которая на данный момент находится в разработке.Дата старта продаж новинки от Apple еще не была объявлена.