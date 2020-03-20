«Прирост производительности на 9%»: Apple iPad Pro 2020 года прошел тест в AnTuTu
В среду, 18-го марта 2020 года состоялся официальный анонс Apple iPad Pro с ОЗУ на 6 Гб. Хотя планшет еще не доступен для приобретения в магазинах официальных дилеров, информаторы уже проанализировали опубликованный результат теста на платформе AnTuTu.
Apple iPad Pro набрал 712 218 баллов и продемонстрировал прирост производительности на 9%, что ненамного выше показателя модели за 2018 год. В то же время, в сравнении с чипсетом Snapdragon 865, который является лучшим процессором пятого поколения, «яблочный» А12Z в сто раз превосходит Qualcomm. Кроме того, наибольший прирост производительности на GPU в 9%, информаторы объяснили наличием дополнительного ядра в графической системе, которых ранее было 7.
Также известно, что в новинке на 50% больше ОЗУ, чем в предыдущей модели и увеличение встроенной флэш-памяти до 128 Гб. Работать Apple iPad Pro будет на iOS 13.4, которая на данный момент находится в разработке.
Дата старта продаж новинки от Apple еще не была объявлена.
Apple iPad Pro набрал 712 218 баллов и продемонстрировал прирост производительности на 9%, что ненамного выше показателя модели за 2018 год. В то же время, в сравнении с чипсетом Snapdragon 865, который является лучшим процессором пятого поколения, «яблочный» А12Z в сто раз превосходит Qualcomm. Кроме того, наибольший прирост производительности на GPU в 9%, информаторы объяснили наличием дополнительного ядра в графической системе, которых ранее было 7.
Также известно, что в новинке на 50% больше ОЗУ, чем в предыдущей модели и увеличение встроенной флэш-памяти до 128 Гб. Работать Apple iPad Pro будет на iOS 13.4, которая на данный момент находится в разработке.
Дата старта продаж новинки от Apple еще не была объявлена.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:01