«Флагман-злоумышленник»: Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже зума iPhone 11 Pro





iPhone 11 Pro стал первым устройством среди всей линейки от Apple, оснащенный тройной основной камерой: стандартной и сверх широкоугольной с оптической стабилизацией и телемодулем на 2 Мп. Благодаря разнице фокусных расстояний с двойным приближением изображения, пользователь получает ультра-плавный десятикратный зум. Однако, проанализировав известные параметры будущей новинки от Xiaomi, информаторы выяснили, что K30 Pro фактически «украл» особенность у своего «яблочного» конкурента.Флагман на ОС Android 10 с традиционной брендовой оболочкой станет первым в серии Redmi способным на интерполяцию гибридного масштабирования. Разработчики оснастили смартфон от Xiaomi квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, а также широкоугольным, макро и портретным на 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. В основе сенсорных датчиков не обошлось без оптической стабилизации, по аналогии с iPhone 11 Pro для получения максимально плавной картинки.Как известно, анонс Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865 5-го поколения запланирован на 24 марта 2020 года.