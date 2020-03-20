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«Флагман-злоумышленник»: Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже зума iPhone 11 Pro

Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже плавного зума iPhone 11 Pro. Согласно предварительному анонсу, новый флагман от Xiaomi получит двукратную оптику на уменьшение изображения, которую продемонстрировал смартфон от Apple в прошлом году.
«Флагман-злоумышленник»: Информаторы подозревают Redmi K30 Pro в краже зума iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro стал первым устройством среди всей линейки от Apple, оснащенный тройной основной камерой: стандартной и сверх широкоугольной с оптической стабилизацией и телемодулем на 2 Мп. Благодаря разнице фокусных расстояний с двойным приближением изображения, пользователь получает ультра-плавный десятикратный зум. Однако, проанализировав известные параметры будущей новинки от Xiaomi, информаторы выяснили, что K30 Pro фактически «украл» особенность у своего «яблочного» конкурента.

Флагман на ОС Android 10 с традиционной брендовой оболочкой станет первым в серии Redmi способным на интерполяцию гибридного масштабирования. Разработчики оснастили смартфон от Xiaomi квадрокамерой с главным модулем на 64 Мп, а также широкоугольным, макро и портретным на 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп. В основе сенсорных датчиков не обошлось без оптической стабилизации, по аналогии с iPhone 11 Pro для получения максимально плавной картинки.

Как известно, анонс Redmi K30 Pro на базе Snapdragon 865 5-го поколения запланирован на 24 марта 2020 года.

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Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:31

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