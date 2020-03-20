Больная коронавирусом звезда «Дома-2» Настя Киушкина попала в реанимацию

«Приехала скорая помощь, они были в масках и перчатках, сделали тест (мазок из горла и носа), провели осмотр: нос заложен, ощущение мраморной стены на лбу, отёк горла (было больно глотать). Мне предложили выпить супрастин, но я отказалась, так как стараюсь принимать минимум лекарств. Потом спросили, чем я лечусь, и посоветовали не прекращать. Также меня прикрепили к ближайшей больнице, чтобы приходил врач», - добавила экс-проектантка.

«12 марта скорая была около 12 дня, а в 4 часа пришла врач, она была без маски и перчаток, чему я была очень рада, потому что подумала: значит, результат хороший, и я точно не заражена коронавирусом. Я была уверена, что у них есть результат теста, ведь в Москве открыли лабораторию: час на дорогу, два часа на анализы, и вот, результат. Но нет, она оказалась просто храброй и так глупо прокололась в начале эпидемии. Результатов она не знала, но тоже была уверена, что у меня отрицательный тест», — рассказала экс-участница «Дома-2».

"Пока нет результатов второго теста, они меня не лечат, а наблюдают за симптомами. Я лечусь сама, своими препаратами", - рассказала экс-участница проекта "Дом-2".





На своей странице в Instagram Настя Киушкина поделилась своей историей заражения коронавирусом. Звезда отметила, что улетела она в Куршевель в начале марта, когда еще в России и во Франции все было спокойно. Через три дня все насторожились, услышав новость о новой инфекции, стали обрабатывать руки и друг друга антисептиками каждые 20 минут. На следующий день погода оказалась очень холодной, а уже утром 10 марта Киушкина проснулась с симптомами простуды.Звезда отметила, у нее была слегка повышенная температура, болело горло и был заложен нос. На следующий день Настя Киушкина уже была в Москве, а в самолете, отметила звезда реалити, не было ни одного здорового человека, все чихали и кашляли. В аэропорту всех осмотрела медсестра, но уже дома девушка почувствовала себя еще хуже. Прибывшие медики диагностировали отек горла, было тяжело глотать.12 марта Киушкина решила позвонить в Департамент здравоохранения для прохождения теста.После получения результатов теста девушку сразу же отправили в больницу, где она сначала находилась в общей палате, а затем в реанимации.